In "Sturm der Liebe" verrät Ariane Lia an Robert. Julius jubelt Benedikt in "Unter uns" eine Wahrheitsdroge unter. Bei "GZSZ" wird Maren mit einem unvorteilhaften Selfie konfrontiert.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leo bewirbt sich bei Britta und Tina um die Wohnung im Rosenhaus. Um seine Chancen zu erhöhen, schwindelt er etwas bei seiner Berufsangabe. Doch ausgerechnet Britta ist seine neue Arbeitgeberin. Der Schwindel fliegt peinlicherweise auf. Gunter findet, in seinem neu ausgestatteten Hotel fehlen Bilder der Lüneburger Heide. Begeistert erzählt er Dörte davon, die er schließlich zu einem Ausflug einlädt. Beide erleben einen wunderschönen, romantischen Tag.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Rosalie verhilft Lia zu einem Unterschlupf in einer Hütte, doch die beiden bemerken nicht, dass sie von Ariane beobachtet werden. Als sie Robert von dem Versteck erzählt, sucht dieser Lia auf und versucht, sie zu überzeugen, sich in die Psychiatrie zu begeben. Gerry läuft beim Golftraining zur Höchstform auf und führt das auf den Glücksbringer von Shirin zurück. Diese wird währenddessen vom Pech verfolgt, sodass Gerry feststellen muss, dass sie den Glücksbringer nötiger hat als er.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Julius will sich an Benedikt dafür rächen, dass er den unschuldigen Ringo in den Knast gebracht hat und jubelt ihm eine Wahrheitsdroge unter. Monika und Sina müssen Bambi in ihr Geheimnis einweihen: Sie haben das Collier! Der Mitwisser Bambi erweist sich als Risiko, weil er nicht lügen kann. Nika ist in der Zwickmühle: Sie will ihren Geburtstag mit Freunden feiern, doch Paco lädt sie zu einem romantischen und schrecklich spießigen Dinner ein.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Jenny bemerkt, wie beliebt die vitalisierende Wirkung von Tacla ist, kommt ihr eine Geschäftsidee. Auch Maximilian ist dies aufgefallen, und er hat den gleichen Gedanken. Derweil stellt Isabelle aus Sorge um Yannicks Gesundheit die Arbeit hintan. Sie kann ihre Gefühle nicht länger verbergen. Ben will für Nils ein Spielzeug beschaffen, das total angesagt ist. Doch er hat nicht mit den anderen Käufern gerechnet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren nimmt es mit Humor, als sie mit einem unvorteilhaften Selfie konfrontiert wird. Bis sie die Einladung zu einem Klassentreffen erhält und sieht, dass eine auffallend jung gebliebene Klassenkameradin mit Schönheitsbehandlungen nachgeholfen hat. Degenhardt beordert Nazan zu einer Roboter-Not-OP. Angeschossen lässt sich Nazan zu einer Beleidigung hinreißen. Doch als sie sich entschuldigen will, tut sich ihr eine verlockende Gelegenheit auf.