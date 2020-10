In "Rote Rosen" feiern Astrid und Alex ihre Hochzeit. Luke ist bei "Unter uns" fest entschlossen, um Sina zu kämpfen. Bei "GZSZ" erkennen Paul und Emily, dass sie Tuner nicht gehen lassen können.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Alex und Astrid freuen sich auf ihre Hochzeitsfeier, bei der Thomas eine Rede halten soll. Doch er hat sich im Hotel erkältet und keine Stimme mehr. David merkt, wie sehr sein Herz mittlerweile fürs Hotel schlägt und sagt Gunter, dass er es doch später übernehmen möchte. Amelie ist geschockt, als sie davon erfährt. Da macht David ihr einen Vorschlag: Und wenn sie das "Drei Könige" langfristig gemeinsam leiten?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Cornelia rät Vanessa, zu ihren Gefühlen zu stehen und Robert davon zu erzählen. Doch bevor sie dazu kommt mit Robert zu reden, bittet er sie, ihre Affäre für die Dauer von Valentinas Aufenthalt zu unterbrechen. Selina kommt der Verdacht, dass Christoph mit den Spendengeldern spekuliert. Kurz darauf bietet sich ihr die Möglichkeit, Christophs Unterlagen auszuspionieren und sie gerät in Versuchung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem sein Liebesgeständnis an Sina im Streit geendet hat, ist Luke fest entschlossen, um Sina zu kämpfen. Doch er bekommt Konkurrenz von unerwarteter Seite. Eva bittet Benedikt um einen Gefallen. Die Gegenleistung, die er verlangt, bringt Eva allerdings in die Bredouille. Leni will ihre spontane Entscheidung, Rufus' Taxi zu kaufen, in die Tat umsetzen. Doch Paco macht ihr einen Strich durch die Rechnung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle setzt weiterhin alles daran, wieder an Geld zu kommen. Sie ist auch bereit, es sich mit Kim zu verscherzen, obwohl die ihre Hilfe anbietet. Lucie muss erkennen, dass Yannick und Moritz Freunde sind. Als Yannick ihr auch noch rät, sich mit Moritz auszusöhnen, fasst sie einen Entschluss. Justus versucht, Herr der Lage zu werden. Er muss entscheiden, wie er zukünftig mit seiner dunklen Vergangenheit umgehen will.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Paul von Nihat erfährt, dass Tuner die Stadt verlassen will, will er daran glauben, dass dies die richtige Entscheidung ist. Doch bald schon müssen Paul und Emily voreinander zugeben, dass sie Tuner nicht gehen lassen können. Merle wird von Erik ermutigt, sich abzulenken und nach vorne zu schauen. Als Jonas Merle in einem gelösten Moment beobachtet, passiert ihm im Frust im Mauerwerk ein doofes Missgeschick.