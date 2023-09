Ava enttäuscht Chiara in "Alles was zählt"

In "Sturm der Liebe" schreibt Michael in Roberts Namen eine E-Mail an Nicole. Lulu kann in "Unter uns" nicht aufhören, an Mario zu denken. In "Alles was zählt" enttäuscht Ava Chiara mit einer unerwarteten Entscheidung.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla will nicht, dass Anette im "Carlas" arbeitet und begründet dies mit Anettes krimineller Vergangenheit. Ralf findet das lächerlich. Zumal Carla erwägt, ein Angebot von Malte anzunehmen: Er will in ihr Weingeschäft investieren. Ralf findet das unmöglich. Und so geraten Carla und Ralf immer wieder in einen Streit über den Umgang mit Malte. Tina ist von Anettes Bitte auf Versöhnung überfordert. Doch nach einem Gespräch mit Ben und einer Therapiestunde wird ihr klar, sie muss ihre Wut überwinden, um zur Ruhe zu kommen. Tina bietet Anette an, wieder ins Rosenhaus zurückzuziehen - aber auf Probe! Anette nimmt trotzdem dankbar an.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael schreibt in Roberts Namen eine E-Mail an Nicole. Vor Erik redet Michael sich seine Gefühle für Nicole aus, doch dann wird er Zeuge, wie Nicole verzaubert lächelnd seine Nachricht liest, und ihm wird klar, dass er tatsächlich etwas für Nicole empfindet. Aber kurz darauf sieht er, wie Robert und Nicole sich küssen. Valentina schmerzt es, Otto leiden zu sehen. Da erfährt sie, dass er nur deshalb auf die schiefe Bahn geraten ist, weil seine Eltern ihm damals nach dem vermeintlichen Diebstahl im Internat nicht geglaubt hatten. Valentina appelliert eindringlich an Greta, die Sache endlich richtigzustellen, was diese auch schweren Herzens tut.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Dominic zum Treffpunkt mit Eva aufbricht, sitzt ihm die Zeit im Nacken, denn Evas Zeitfenster ist äußerst knapp bemessen. Lulu geht ihr alter Freund Mario nicht mehr aus dem Kopf und sie beschließt, sich ihren Gefühlen zu stellen. Hat Lulus Liebe eine zweite Chance? Als der betrogene Mann von Tobias' One-Night-Stand in der Schillerallee auftaucht, beschließt Vivien, Tobias trotz der herrschenden Eiszeit zu helfen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle wird nach dem Zerwürfnis mit Kim auch von dem Verlust von Nathalie eigenholt. Sie wendet sich in ihrem Schmerz an Maximilian. Als Ava Leyla als ihre Begleitung für eine Veranstaltung von Kufe und Eis auswählt, ist Chiara verletzt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren wird das Gefühl nicht los, dass sie die Frau ist, die an Michis Seite gehört. Katrin gibt ihr zu verstehen, was sie an ihrer Stelle tun würde. Lilly fragt sich, ob es richtig ist, den Kinderwunsch aufzuschieben. Währenddessen hofft Nihat, dass Lilly vielleicht doch schon früher schwanger wird. Doch Lilly hat die Zügel in der Hand.