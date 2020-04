TV-Soaps: Bambi lässt sich bei "Unter uns" auf ein Blind Date ein

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Carla ungewöhnlich lange auf das Ergebnis ihrer Mammografie warten muss, fängt sie an, sich große Sorgen zu machen. Doch dann erfährt sie, dass die Chemo erfolgreich war: Der Tumor ist kleiner geworden und kann nun operiert werden. Pia hofft auf ein Schülerpraktikum bei einer Hamburger Umweltorganisation, ist dafür aber zu spät dran. Merle bringt sie darauf, dass der Beruf der Anwältin für sie eine gute Zukunftsoption wäre.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Der Streit zwischen Lucy und Bela eskaliert und bevor die beiden sich versöhnen können, stürmt Bela davon. Als Lucy Franzi davon berichtet und sich unversöhnlich zeigt, redet Franzi ihrer Freundin ordentlich ins Gewissen. Wird sich Lucy bei Bela entschuldigen? Alfons hat Hildegard in Evas Geheimnis eingeweiht und die beiden geraten in eine Diskussion darüber, wie sie Eva am besten helfen können. Unglücklicherweise platzt Christoph in den Disput der Sonnbichlers.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Weil Jana einen Urlaub mit Leni plant, kommt es zum Streit mit Paco. Als Jana daraufhin zusammenbricht, findet ausgerechnet Leni sie. Bambi lässt sich von Conor zu einem Date mit einer Unbekannten überreden. Doch kann Bambi sich nach der Trennung von Sina wirklich schon auf jemand anderes einlassen? Auf dem Weg, Sinas Vertrauen endgültig zu gewinnen, müsste Luke einen Teil seiner Vergangenheit offenbaren. Wie weit ist er bereit zu gehen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Simone und Richard sich voller Vorfreude auf ihren Urlaub vorbereiten, ahnen sie nicht, dass sich eine Bedrohung für die Familie anbahnt. Vanessa und Christoph versuchen, so gut wie möglich mit den neuen Erkenntnissen über Marian umzugehen und ihrem Freund zu helfen. Lucie bemüht sich, emotionale Klarheit über den Kuss mit Moritz zu bekommen, während der weiterhin mit seinen Gefühlen kämpft.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Paul lässt sich von Kates Freude an ihrem Geburtstag einen Moment lang anstecken, was Emily erleichtert wahrnimmt. Doch dann wird Paul erneut mit den Folgen seiner Handverletzung konfrontiert. Als Oskar Nina darauf hinweist, wie viel sie Leon bedeutet, wird ihr schmerzhaft bewusst, wie greifbar nah das Glück mit Leon wäre. Um sich vor sich selbst zu schützen, rät Nina Oskar, dem Neuanfang in Portugal eine Chance zu geben.