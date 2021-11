In "Rote Rosen" erleben Florian und Katrin einen nahen Moment. Max landet bei "Sturm der Liebe" mit Elsa im Bett. In "Alles was zählt" kann sich Chiara nicht auf ihr Video für "Battle on Ice" konzentrieren.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Florian möchte Katrin mit einer Kommode überraschen, die den Brand überlebt hat. Dabei findet er eine Erinnerungskiste von Katrin, und beim gemeinsamen Durchstöbern kommen sie sich plötzlich ganz nah ... Simon checkt im Hotel den bekannten Önologen Philip Durant ein. Aus Versehen gibt er ihm ein belegtes Zimmer. Als dann auch noch Philips Koffer verschwindet, ist die Katastrophe perfekt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Max lässt sich auf den Flirt mit Elsa ein und landet kurze Zeit später mit ihr im Bett. Am nächsten Morgen wird ihm sofort bewusst, dass er einen großen Fehler begangen hat. Michael gegenüber beteuert Max, wie sehr er Vanessa liebt und dass sie auf keinen Fall von der Sache erfahren darf. Werner eröffnet Lia, dass er seine Vaterschaft offiziell anerkennen möchte und zeigt ihr im Zuge dessen Fotos von ihren Geschwistern, Neffen und Nichten. Dadurch hebt sich Lias Stimmung ein bisschen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Statt Beweise gegen Luke zu vernichten, versucht Nika, ihren Bruder zu kontaktieren, doch das hat ungeahnte Folgen. Robert erfüllt Brittas kühnste Träume und ihr Glück scheint perfekt. Wäre da nur nicht Brittas schlechtes Gewissen wegen der erlogenen Schwangerschaft, das sie quält. Für Monika und die anderen wird es ernst: Im Darknet findet sich ein Interessent. Der will sich das Diamant-Collier jedoch erst einmal ansehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny und Justus sind sich einig, dass es für alle besser ist, wenn Caroline aus Essen verschwindet. Außerdem ist unklar, welchen Plan eigentlich Maximilian bei Caroline verfolgt. Als sein Kumpel Leif plötzlich auftaucht, kann Marian alles für einen Moment vergessen. Chiara kann sich nicht auf ihr Video für "Battle on Ice" konzentrieren. Um besser zu werden, fragt sie ausgerechnet Isabelle um Hilfe.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während eines Familienessens bekommt Luis mit, dass Miriam verspannt ist und ihre gute Laune aufgesetzt wirkt. Luis will sie nicht bedrängen, doch etwas scheint sie bis in ihre Träume zu verfolgen. Statt der erwarteten Kiffer erwischt Tobias Maren an seiner Waldhütte mit Gras. Als Tobias ihr deshalb Vorwürfe macht, lässt Maren ihn stehen und fährt zurück. Dummerweise kommt sie in eine Situation, in der sie seine Hilfe gebrauchen könnte.