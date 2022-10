"Alles was zählt": Justus (l.) wird von Maximilian vor eine Entscheidung gestellt.

Beichtet Justus in "Alles was zählt" sein Geheimnis?

TV-Soaps Beichtet Justus in "Alles was zählt" sein Geheimnis?

In "Rote Rosen" verheimlicht Birgit ihre Schwangerschaft vor Mathias. Justus hadert bei "Alles was zählt" damit, sein Geheimnis zu verschweigen. In "GZSZ" verpatzt Moritz die W&L-Präsentation.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Birgit verheimlicht ihre Schwangerschaft vor Mathias. Ihr ist klar: Er wünscht sich Kinder - sie nicht. Kurzerhand vereinbart sie einen Abtreibungstermin in Holland. Doch sie möchte sich mit Mathias versöhnen und entschuldigt sich bei Nici. Mathias ist froh. Anette glaubt, Malte hat sie ausgelacht, weil sie mit ihm zusammenziehen möchte. Er kann sie mit einer weiteren Lüge besänftigen und seinen LSD-Rausch so verheimlichen. Malte startet eine riskante Erpressungs-Aktion - entweder, Petrov beteiligt ihn am Drogengewinn, oder er verrät ihn.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Von Vanessas Forderungen nach einer weiteren Reitstunde überfordert, weicht Carolin ihr aus und sucht Hilfe bei Leon. Dieser rät Carolin, dass sie sich ihre Gefühle eingestehen und eine Entscheidung treffen muss. Doch als Vanessa Carolin auch noch wegen ihres Hochzeitskleids um Rat fragt, stößt Carolin sie vor den Kopf. Trotz des anwaltlichen Schreibens ihrer Kundin ist sich Helene sicher, keinen Fehler gemacht zu haben, und gegenüber Shirin äußert sie den Verdacht, dass es sich bei der Kundin um eine Betrügerin handelt. Doch Shirin will Helene nicht glauben und als im Beautysalon die Kundschaft ausbleibt, trifft sie eine Entscheidung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute kann sich trotz Corinnas Beobachtung nicht vorstellen, dass Benedikt sie betrügt, aber die Verunsicherung wächst. Paula braucht dringend eine neue Unterkunft in Köln und landet ausgerechnet in Theos Wohngemeinschaft. Nicht für alle Mitbewohner ist das eine gute Nachricht. Rufus will sich nicht länger von seinem Umfeld ausnutzen lassen, aber seine neue Härte trifft leider das falsche Ziel.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus hadert damit, sein Geheimnis zu verschweigen. Maximilians Argumente sprechen dafür. Ist die zurechtgelegte Geschichte auch wasserdicht? Leyla kommen Zweifel, ob Chiaras Einsatz für sie wirklich selbstlos war. Als Leyla einen Unfall verursacht, muss sie sich selbst hinterfragen. Daniela steht wegen der Giese-Ereignisse neben sich, gibt aber vor, Grund sei die Arbeit. Henning will sie aufmuntern.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura ist frustriert, als sie nach YvoMed in der Forschung keinen Fuß mehr in die Tür bekommt. Doch einfach nur die Seele baumeln lassen ist nicht ihr Ding. Deshalb ist sie dankbar, als John sie mit dem Probeessen einer neuen Mauerwerk-Köchin ablenkt. Mit schlechtem Gewissen versucht Moritz die W&L-Präsentation noch vor Ninas Termin fertigzubekommen. Doch es ist zu spät, und der in Aussicht gestellte Deal mit einem Großkunden platzt.