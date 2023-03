Bei "Rote Rosen" wird Charlottes Entwurf für die Modenschau tatsächlich ausgewählt. In "Alles was zählt" stellt Simone mit ungutem Gefühl Luca als neuen Cheftrainer ein. Später fühlt sich Nina in "GZSZ" von Jessica betrogen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Charlotte ist überglücklich, als ihr Entwurf für die Modenschau tatsächlich ausgewählt wird. Doch dann erschüttert ein Anruf von ihrer Mutter ihr Selbstvertrauen so sehr, dass sie die Teilnahme wieder absagt. Nachdem Hendrik die Selbstverpflichtung unterschreibt, kann Britta einen versöhnlichen Schritt auf ihn zugehen. Doch als er den Kindern gegenüber nicht ehrlich ist, wird ihr klar: Der Neustart wird nicht einfach.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vroni, die jüngste Tochter der Schwarzbachs, hat ihren Besuch am "Fürstenhof" angekündigt. Da sie noch nichts von der Trennung der Eltern weiß, sind sich alle einig, fürs erste auf heile Familie zu machen. Die Familienzusammenkunft, bei der Vroni ein Familienfoto inszeniert, lässt dann alle wieder näher zusammenrücken. Nach Eriks kleinem Unfall eilt Yvonne besorgt ins Krankenhaus, wo Erik gerade noch verhindern kann, dass sie dort Ulrike über den Weg laufen. Zu Eriks Überraschung gibt Ulrike sich dann die Schuld am Unfall und beginnt, ihn zu umsorgen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco hat schmerzhafte Erinnerungen an seine verstorbenen Ehefrauen in der Schillerallee. Stella hilft ihm über diese hinweg - mit überraschendem Ergebnis. Als sie zum Flohmarkt wollen, täuscht Viviens Mutter Jessica einen Schwächeanfall vor und verhilft David damit zur erwünschten Zweisamkeit mit Vivien. Britta vergibt gedankenlos Zimmer. Die Gelegenheit für Chris, sich ein stückweit von ihr zu lösen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone stellt mit zwiespältigen Gefühlen Luca als neuen Cheftrainer ein. Während Chiara und Leyla sich freuen, ist Deniz unwillkürlich getroffen. Henning und Daniela sind auf sich allein gestellt. Können sie Ben aus Marias Fängen befreien?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura, die unter dem Zerwürfnis mit ihrer Mutter leidet, zieht es in ihrer Verzweiflung zu ihrem ehemaligen Kinderheim. Als Yvonne davon erfährt, steigt in ihr trotz allem große Sorge auf: Was, wenn Laura sich wieder etwas antut? Nina will Katrin nicht glauben. Doch nach einem Gespräch mit Michi bekommt sie bittere Gewissheit: Zwischen Jessica und Carlos ist tatsächlich wieder was gelaufen. Nina ist verletzt. Wie konnte sie nur so blind sein?