In "Rote Rosen" schockt Ben Tina vor dem Traualtar mit einem Geständnis. Bei "Unter uns" bekommt Robert Irenes Ehering nicht vom Finger. Später spinnt Tuner in "GZSZ" seine Intrige gegen Paul weiter.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Je näher die Hochzeit rückt, desto schwerer fällt es Ben, seinen Seitensprung vor Tina zu verheimlichen. Leo erinnert Ben daran, dass er sich entschieden hatte, zu schweigen. Doch als seine wunderschöne Braut am Tag der Hochzeit vor ihm steht, hält er es nicht mehr aus und gesteht der geschockten Tina, dass er mit Anke geschlafen hat. Katrin und Franzi leben glücklich ihren Neustart. Als Katrin ihr rät, auch mit David einen Neuanfang zu wagen, traut Franzi sich und gesteht ihm ihre Gefühle.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Max kann nicht fassen, dass Vanessa Sven die Betreuung seines Babys versprochen hat, ohne ihn zu fragen. Obwohl Hildegard, Alfons und Michael die beiden unterstützen wollen, hat Max große Zweifel, ob Vanessa und er für Anton sorgen können. Ariane wird im Gefängnis von einer Mitgefangenen angegriffen und ist sich sicher, dass Christoph dahintersteckt. Constanze verspricht Ariane daraufhin, für ihre Sicherheit zu sorgen, und versucht, Christoph und Werner mit einem Bluff aus der Reserve zu locken.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo und Easy sehen hoffnungsvoll einem Termin beim Adoptionsrichter entgegen, doch es erwartet sie eine böse Überraschung. Chris versucht, Corinna zu erreichen. Als seine Kinder das Ausmaß seines Betrugs erfahren und auch noch Alina auftaucht, eskaliert die Situation. Robert bekommt Irenes Ehering nicht ab. Er redet sich ein, dass Britta nichts dagegen hat, wenn er zwei Ringe trägt. Britta sieht das anders.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian schläft mit Caroline, um sie vom Kopieren ihrer Festplatte abzulenken. Hat sich diese Grenzüberschreitung für Maximilian gelohnt? Isabelle ist erleichtert, als Casper sich als Retter in der Not erweist. Es sieht so aus, als hätte sie den perfekten Geschäftsführer gefunden. Finn und Malu können nach langer Zeit zusammen in einem Raum sein, ohne sich zu streiten. Doch es zeigt sich, dass noch Wunden heilen müssen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner ist unzufrieden, als Emily und Paul sich einander weiter annähern. Er schiebt seine Intrige neu an. Emily findet daraufhin in Pauls Anrufliste den Anruf, den Tuner heimlich getätigt hat. Paul kann sich das nicht erklären, bis sein Verdacht auf Tuner fällt. Miriam entzieht sich aufgewühlt. Luis befürchtet, mit dem Geständnis seine Beziehung zerstört zu haben. Aber auch Miriam will Luis nicht verlieren.