Bleibt Vanessa in "Sturm der Liebe" bei Max?

Vanessa will sich in "Sturm der Liebe" endgültig zwischen Carolin und Max entscheiden. In "Unter uns" wird Stella von ihrer Vergangenheit eingeholt. Bei "GZSZ" lässt Jessica den Streit mit Nina endgültig eskalieren.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anette hat ein schlechtes Gewissen, weil sie Malte erneut angelogen hat - obwohl er unschuldig ist. Sandra redet ihr die Gewissensbisse aus und alles scheint in Ordnung. Bis Betty das Plüschtier findet, das Sandra weggeworfen hat, und schwer erkrankt. Hendrik lenkt Britta mit einem intimen Videotelefonat vom Jetlag ab. Doch Britta verschickt das aufgezeichnete Telefonat versehentlich ans "Drei Könige". Bevor sie etwas tun kann, öffnet Simon die E-Mail.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa findet den Kinderwagen, mit dem Max sie zur Hochzeit überraschen möchte. Die Geste von Max lässt sie wieder erkennen, dass sie sich nichts sehnlicher wünscht, als eine klassische Familie zu gründen. Obwohl Vanessas Gefühle für Carolin noch immer da sind, möchte sie eine Entscheidung treffen. Der Schoko-Wettbewerb steht an und André ist deshalb sehr aufgeregt. Damit er am Vorabend besser einschlafen kann, gibt ihm Helene Schlaftabletten, welche sich mit dem Schmerzmittel, die er gegen Rückenschmerzen nehmen muss, nicht vertragen. Völlig neben der Spur tritt André beim Wettbewerb an und performt entsprechend schlecht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sinas und Bambis Hochzeitseinladung reißt bei Stella alte Wunden auf. Sie will zwar nach vorne blicken, doch ihre Vergangenheit holt sie ein. Chris muss glauben, dass Benedikt und er ihre Frauen betrogen haben. Er will Corinna den Fehltritt gestehen, aber Benedikt hat andere Pläne. Vivien fühlt sich als Trauzeugin in der Pflicht, Sina ein Brautkleid als Geschenk der ganzen Schillerallee zu organisieren. Fast klappt es.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Freundinnen können nicht fassen, wer sie erpresst. Aber derjenige wird noch merken, dass er sich mit den Falschen angelegt hat. Leyla ist im Reinen damit, dass sie sich mit Anna ausgesöhnt hat - was sich aber schnell zu rächen scheint, als Anna sie wiedermal enttäuscht. Richard schenkt Henning zum Dank für ihre Trainingsgemeinschaft den gleichen Trainingsanzug wie seinen - und erkennt, dass auch er was davon hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessicas Plan geht nicht auf. Also lässt sie den Streit mit Nina endgültig eskalieren und zieht scheinbar kopflos aus. Sie sorgt dafür, dass Tuner davon Wind bekommt und hofft, dass er dieses Mal "anbeißt". Tobias kann der Versuchung widerstehen und lässt sich vor Michi und Katrin nichts anmerken. Stattdessen will er keine Zeit verlieren und überrascht Katrin. Tief gerührt lässt diese sich auch von Gerners Skepsis nicht verunsichern.