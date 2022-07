In "Unter uns" erlebt Bambi bei seiner Dealerjagd eine böse Überraschung. Bei "Alles was zählt" will Henning seine Gefühle für Daniela abhaken. In "GZSZ" ist Sunny zutiefst getroffen von Noahs verbaler Entgleisung.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter gefällt Charlottes Engagement und er bietet ihr einen Job an. Simon fühlt sich ausgebootet. Philip und Amelie glauben, ein exklusives Konzept zu haben. Doch ein Gutachten des Statikers macht alle Träume zunichte: Das Hotel steht auf einem Hohlraum - Amelie ist fassungslos. Sandra ermittelt auf eigene Faust in Sachen E-Roller-Einbrecher und will Johanna erneut befragen. Doch weil Dörte ihr gedroht hat, ihre offiziell nicht angemeldete Babysitting-Agentur anzuzeigen, will sie fliehen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi und Sina wollen endlich heiraten! Allerdings nimmt ihr großer Tag eine unerwartete Wendung, als Bambi bei seiner Dealerjagd eine böse Überraschung erlebt. Als Corinna in einem schweren Moment über eine Sprachnachricht von Chris bei ihm Halt findet, flammen ihre alten Gefühle wieder auf. Als Rufus einer Reunion von Jakob und Monika auf die Sprünge helfen will, fliegt ihm seine gut gemeinte Übergriffigkeit kurzerhand um die Ohren.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Obwohl Maximilian mit Malus vorgetäuschten Mord nicht einverstanden ist, hält er weiter an seinem Plan fest. Wohl ist ihm dabei nicht. Henning will seine Gefühle für Daniela abhaken und nach vorn blicken. Doch ausgerechnet jetzt beginnt Daniela, Henning mit anderen Augen zu sehen. Chiara bekommt es mit der Angst zu tun, als Jill sich einen neuen Partner für ihre Videos sucht. Wird Chiara schon wieder ausgetauscht?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sunny ist zutiefst getroffen von Noahs verbaler Entgleisung und lässt ihn verletzt stehen. Noah, der weiß, was er angerichtet hat, lässt seinen Ärger an Philip aus, doch das endet peinlich für ihn. Als Yvonne erfährt, dass am nächsten Tag Linostramis Urteilsverkündung ansteht, beschließt sie, Gerner und auch sich selbst abzulenken. Als sie merkt, wie sehr sich Gerner beim Jazz-Hören entspannt, hat sie eine Idee.