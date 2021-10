"Rote Rosen": Hendrik ist erleichtert, dass Britta sich in Bezug auf die Hopkins-Operation hinter ihn stellt.

In "Rote Rosen" unterstützt Britta Hendrik dabei, die komplizierte OP an Katrin bei der Klinikleitung durchzusetzen. Robert plant in "Sturm der Liebe" seinen Abschied vom Fürstenhof und bei "Unter uns" wird Paco klar, dass er eine Auszeit braucht.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik kann Britta überzeugen, die riskante THS-OP an Katrin bei der Klinik-Leitung durchzusetzen. Beide sind trotz des Risikos bewegt von der Vorstellung, Katrin ins Leben zurückzuholen. Als Dörte überrascht auf Ankes Ehe mit dem Ex-Mann ihrer im Koma liegenden Freundin Katrin reagiert, unterstellt Anke ihr, sie zu verurteilen. Weder Dörte noch Florian können Anke das ausreden.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert kündigt und plant, den "Fürstenhof" zu verlassen. Als Ariane das erfährt, versucht sie ihn vom Bleiben zu überzeugen, doch Robert hält es nicht aus, länger mit Lia zusammenzuarbeiten. Daraufhin macht Ariane Lia ein Angebot. Alfons kehrt aus Schweden zurück und hat als Mitbringsel einige Dosen Surströmming - eine schwedische Delikatesse, die er selbst noch nicht probiert hat - im Gepäck. Werner warnt ihn eindringlich davor, die Dosen zu öffnen, doch es ist bereits zu spät ...

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco erkennt, dass er eine Auszeit braucht, um seine Gefühle für Nika in den Griff zu kriegen. Das Schicksal hat andere Pläne. Julius lässt Easy und Ringo die Nachnamensfrage in einem Wettkampf ausfechten. Einmal mehr erkennen die beiden, was für einen cleveren Sohn sie haben. Till wird von einer Fremden gebeten, das Abschleppen ihres Autos zu verhindern. Als Till dieser Bitte nicht nachkommt, fällt ihm das böse auf die Füße.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara geht davon aus, dass sie Simone überzeugen kann, Moritz nicht zu feuern und ihn weiter an "Battle on Ice" mitarbeiten zu lassen. Doch dann bringt Simone Chiara mit einem Angebot in Bedrängnis und ihr Gewissenskonflikt wächst. Als Simone aus der Reha zurückkehrt, ist sie glücklich, ihre Familie unter einem Dach vereint zu wissen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Gerner findet, dass Johanna einen guten Eindruck macht, ist Katrin skeptisch. Und tatsächlich wird Johanna von ihren Erinnerungen eingeholt. Daher nimmt sie dankend an, als Gerner ihr einen Schulwechsel anbietet. Doch dann meldet sich Jay plötzlich. Erik kündigt nach seinem Alleingang bei der Kochshow und bekommt Svenjas Ärger ab. Auch wenn er zu seiner Entscheidung steht, bedauert er, seinen Traum nun nicht verwirklichen zu können.