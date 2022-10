In "Rote Rosen" streiten sich Britta und Hendrik erneut. Vanessa wehrt sich in "Sturm der Liebe" gegen ihre Gefühle. In "Alles was zählt" entwickelt Daniela einen gewagten Plan, um Ben zu helfen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik rutscht immer stärker in die Tablettenfalle. Sein Verhalten sorgt für schlechte Stimmung zwischen ihm und Britta. Bis sie Hendrik vor vollendete Tatsachen stellt: Sie will Abstand! Anette fühlt sich von Maltes Eifersucht auf ihre beste Freundin Sandra geschmeichelt. Für sie ist es ein Beweis seiner Liebe. Bevor Anette sich auf den Weg nach Goslar zu ihrer Scheidung macht, gibt sie Malte liebevoll zu verstehen: Sandra ist ihre Familie - er ihre Liebe.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Von dem Kuss überfordert, behauptet Vanessa, dass dieser nur von Carolin ausging. Irritiert vermutet Carolin allerdings, dass Vanessa nur Angst hat, sich ihre Gefühle einzugestehen. Sie glaubt Vanessa nicht, als diese betont, wie glücklich sie mit Max ist. Und tatsächlich muss Vanessa immer wieder an den Kuss denken. Als Shirin erfährt, dass eine von ihr verehrte Bollywood-Schauspielerin an den "Fürstenhof" kommt, wittert sie eine große Chance. Shirin will versuchen, die Schauspielerin als Kundin für ihren Beautysalon zu gewinnen, jedoch benötigt sie als Zimmermädchen dafür einen freien Tag.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Damit Sina später nicht um ihn trauert, will Bambi, dass sie sich von ihm entliebt. Dafür nimmt er Unterricht im Arschlochsein. Cecilia will sich von Benedikt nicht kaufen lassen und lehnt seinen Deal ab. Später sorgen Ringo und Corinna dafür, dass sie ihre Entscheidung hinterfragt. Paco ist froh, in Stella eine Freundin zu haben, die nichts von seinen desaströsen Entscheidungen der letzten Zeit weiß. Leider trifft Stella auf David.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone unterstützt Jennys Projekt nach Kräften und blickt optimistisch in die Zukunft. Jennys Mutter ahnt nicht, dass ihr unerwartet neues Unheil droht. Daniela entwickelt einen gewagten Plan, um ihrem Schwiegersohn Ben zu helfen. Als Henning ihren Plan nicht mitträgt, zieht Daniela alleine los. Finn verpasst einen für Jenny wichtigen Termin im Krankenhaus und zieht sich damit unverschuldet ihren Ärger zu.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nachdem Laura gegenüber John die Chefkarte gezogen hat, fliegen zwischen den beiden mal wieder die Fetzen - bis sich die Energie in Leidenschaft wandelt. Doch das Problem ist damit nicht gelöst. Jessica gerät unter Druck, als Tuner ihr die perfekten Räume für ihren angeblichen Café-Traum präsentiert. Notgedrungen muss Jessica Interesse heucheln, und versucht, das Thema abzubinden.