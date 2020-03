TV-Soaps: Bruno schwebt bei "Rote Rosen" in Lebensgefahr

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Brunos Gesundheit ist schwer angeschlagen, er schwebt in Lebensgefahr. Alex gibt sich zunächst ungerührt, aber in Wahrheit hat er Angst, ein weiteres Mal von ihm verlassen zu werden. Als Bruno im Dämmerschlaf nach Heike ruft, regt sich Hennings schlechtes Gewissen. Cem kann nicht fassen, dass Amelie die Beziehung wirklich beendet. Amelie zwingt sich, konsequent zu bleiben, leidet aber ebenfalls unter der Trennung. Auch Vivien kann nicht verhindern, dass Cem schließlich Trost im Alkohol sucht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael erkennt, dass er am Tiefpunkt angekommen ist. Schuldbewusst kündigt er Natascha an, sich so schnell wie möglich zum Entzug in eine Klinik zu begeben. Doch Natascha kann Michael nicht mehr vertrauen und glaubt ihm kein Wort. Ohne seine Gefühle für sie preiszugeben, wünscht Paul Lucy alles Gute mit Bela. Nur Tim vertraut Paul an, wie sehr er sich wünscht, Lucy schon früher von seinen Gefühlen erzählt zu haben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Jana und Paco nach einem Missgeschick Lenis Geburtstagsgeschenk retten müssen, haben sie viel Spaß, bis daraus plötzlich bitterer Ernst wird. Eva ist obenauf und glaubt ihren Russland-Job in trockenen Tüchern, als ausgerechnet Noah ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen droht. Nach Jakobs Jobverlust hatten er und Saskia besonders groben Sex. Saskia sieht die wiedergefundene Körperlichkeit als gutes Zeichen für ihre Ehe.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian möchte den Steinkamps seine Loyalität beweisen. Das gestaltet sich allerdings schwieriger als angenommen. Lucie fühlt sich von Moritz' kränkenden Worten tief getroffen. Nach einer emotionalen Aussprache kann sie jedoch Verständnis für sein Verhalten aufbringen. Deniz steht kurz vor dem Ende seiner Zeit als Interimstrainer im Zentrum. Plötzlich kommen ihm Zweifel, ob er wirklich loslassen kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Robert weiß nicht, wie er mit seinem Verdacht umgehen soll, dass Nina mit Leon eine Affäre hat, und vertraut sich Brenda an. Selbst als Maren bei Robert den Verdacht ausräumen kann, beschließt Brenda, Nina im Auge zu behalten. Yvonne hat kein Verständnis dafür, dass Gerner Katrin immer noch in Schutz nimmt. Gerner findet Ablenkung bei Johanna, die ihm neue digitalen Skills beibringt, die Gerner auch gleich vielseitig anwendet.