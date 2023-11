In "Rote Rosen" beginnt Dilay kurz vor ihrer Hochzeit an Simon zu zweifeln. Nika gerät in "Unter uns" durch Patrizias Erpressung immer mehr unter Druck. In "GZSZ" überrascht Carlos Katrin mit einem geschickten taktischen Manöver.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter möchte Merle beim Charity-Tanz-Event beeindrucken und bittet Oana Nechiti um ein Salsa-Coaching. Merle amüsiert sich über sein Engagement, und Gunter fühlt sich bestätigt, als Merle ihn als Tanzpartner für den Abschlusstanz auswählt. Doch Carla reißt ihn unsanft auf den Boden der Tatsachen zurück. Kurz vor der Hochzeit stellt Dilay sich die Frage, ob Simon wirklich der richtige Mann für sie ist. Sie hat den Eindruck, dass Simons Karriere ihm wichtiger ist als ihre Beziehung. Simons Übernachtung bei Marvin verstärkt Dilays Zweifel.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vincent verspricht Ana, alles zu tun, um ihrem Pferd Apollo zu helfen. Als er den Grund für Apollos mangelnden Appetit herausfindet, umarmt Ana ihn aus Dankbarkeit, was sein Herz höherschlagen lässt. Doch dann gesteht Ana ihm etwas. Markus versucht, Katjas ablehnende Haltung ihm gegenüber zu mildern, und schafft es, indem er ihr einen Brief des Malers Anton Hagen schenkt. Markus hofft, bei Katja weiter Punkte sammeln zu können, und recherchiert weiter über den Maler. Dabei macht er eine überraschende Entdeckung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Amelies Geburtstag setzt Nadine und Henry unter Zeitdruck, um ein Geschenk zu organisieren. Nika gerät durch Patrizias Erpressung zunehmend unter Druck und wird in eine gefährliche Versuchung getrieben. Theo erkennt, dass Britta ihn getäuscht hat, und es kommt zu einem Streit zwischen ihnen, der beide in eine emotionale Achterbahn katapultiert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian will seinen Triumph öffentlich zelebrieren. Justus nutzt den Spatenstich, um die Bombe platzen zu lassen. Ava sorgt sich um Chiara und will ihr beistehen, kann jedoch nicht ohne Weiteres in die Schweiz reisen. Leyla könnte ausgerechnet in dieser Situation helfen. Miray konzentriert sich darauf, ihren Followern ein glamouröses Image zu präsentieren, während Hennings Alleingang ihr in die Quere kommt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin und Tobias glauben, dass sie Carlos kurz nach der anstehenden W&L-Weihnachtsfeier loswerden werden, da Sula gegen ihn aussagen wird. Sie ahnen jedoch nicht, dass Carlos noch ein Ass im Ärmel hat. Jonas fühlt sich von Johanna verstanden und lässt seinen ganzen Frust heraus. Danach verbringt er einen gelösten Abend mit seinen Freunden. Kann er das Geschehene wirklich vollständig ausblenden?