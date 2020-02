TV-Soaps: Cem verkauft bei "Rote Rosen" seine Familienfirma

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Alex fiebert seinem Debüt als Chefkoch vom neu benannten "Stint" entgegen, dessen Premiere allerdings nicht rund läuft. Die Pressekritik am nächsten Tag ist für Alex ein mittleres Debakel. Cem lässt sich nicht von seinem Bäckerei-Plan abhalten. Nachdem er dafür seine Familienfirma trotz Bauchschmerzen an Gregor veräußert hat, muss er entsetzt feststellen, dass die Bäckerei-Immobilie inzwischen vergeben ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nika ist fest entschlossen, mit Conors Hilfe an Karneval einen weiteren Punkt auf ihrer Bucket-List abzuhaken, doch dieser hat es in sich. Benedikt ist außer sich, als er Jakob die Hälfte seines Bauunternehmens Huber-Bau zusprechen muss. Wird die Firma am Bruderkrieg zugrunde gehen? Jana lernt die Schattenseiten des Mutterdaseins kennen, als Leni aufgrund des geplatzten Konzerts sauer auf ihre Eltern ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lena muss sich eingestehen, dass sie doch sehr unter ihrer Trennung von Marian leidet. Aber auch wenn es sie schmerzt, ist sie sich ganz sicher, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, die Beziehung mit Marian endgültig zu beenden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin redet Brenda geschickt ein, sich von Felix nicht mehr auf der Nase herumtanzen zu lassen. Schließlich hat sie Brenda so weit, dass sie Felix auf eine Party zu einer Filmpremiere folgt und sich dort trotzig inszeniert. Emily ist in Begleitung von Aaron ebenfalls auf der Party. Dort lässt sie seine Flirtversuche souverän ins Leere laufen. Im Laufe des Abends muss sie sich aber eingestehen, dass Aaron sie nicht so kalt lässt, wie sie dachte.