14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Thomas hat Interesse an Tatjana, auch wenn sie ihm keine Hoffnungen machen will. Fairerweise spricht sie mit Thomas offen darüber und sagt das Date ab. Vor dem Hotel fährt David mit seinem dicken Mietwagen beinahe Ellen über den Haufen. Ellen versteht David immer weniger. Er scheint in einer eigenen Welt unterwegs zu sein. Amelie und Gregor treiben David unterdessen immer weiter in die Falle, ohne dass er das bemerkt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik ist sauer, weil Florian stur bleibt und dem Bau der Zufahrtsstraße nicht zustimmen will. Deshalb willigt er in Arianes Plan ein, Feuer im Wald zu legen, sodass dieser wertlos wird. Doch dabei wird er plötzlich von Florian überrascht. Bevor Vanessa aus dem Krankenhaus entlassen wird, bauen Alfons und Hildegard Vanessas Bett in der Stube auf, damit sie keine Treppen steigen muss. Dabei kommt ihnen Robert zu Hilfe und erkundigt sich nach Vanessas Zustand.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till und Ute entwickeln einen Notfallplan, um Saskia in der Konditorei ersetzen zu können. Doch dann stellen sie fest, dass Saskia die Pacht nicht bezahlen kann. Währenddessen weist Sina Lukes Angebot zurück, Bambi beim Kinderkarneval für Amelie zu vertreten. Doch so einfach will Luke sich nicht aus dem Feld schlagen lassen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Malu sich mit Justus nicht auf einen Namen für ihr Kind einigen kann, läutet Isabelle den letzten Schritt in ihrer Intrige ein ... Yannick sieht betrübt ein, dass er keine Chance bei Vanessa hat und versöhnt sich darüber mit Ina. Chiara befürchtet, dass Simone sie aus dem Kader werfen will und ahnt nicht, dass Simone ihr nur eine Lektion erteilen will.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als das Schicksal Lilly einen Schubs gibt, will sie die Ballonfahrt antreten, die sie bei Nihats Quiz gewonnen hat. Ihre Hoffnung, dass Nihat mit ihr gemeinsam in den Korb steigen wird, scheint sich aber nicht zu erfüllen. Um Laura aufzumuntern, überredet Yvonne sie zu einem Ausflug in die Natur. Während der Unternehmung gibt Laura zu, wie sehr sie mit Felix' Erklärung hadert. Yvonne kann nicht länger für sich behalten, was sie über Felix weiß.