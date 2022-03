Chiara muss in "Alles was zählt" Teamgeist zeigen

TV-Soaps Chiara muss in "Alles was zählt" Teamgeist zeigen

In "Sturm der Liebe" will Alfons das Morsen lernen. Chiara erkennt in "Alles was zählt", dass sie Teamgeist zeigen muss. Bei "GZSZ" versucht ein unbekannter Autofahrer, Nazan von der Straße zu drängen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie leidet darunter, dass sie ihr Pferd verkaufen musste. Aber "Bijou" ist seiner neuen Besitzerin abgehauen und taucht plötzlich auf dem Gut auf. Amelie ist zutiefst gerührt von der Treue des Pferdes. Florian spürt Mias Ablehnung und bietet ihr an, mit ihr Autofahren zu üben, bevor sie in die Fahrschule geht. Mia merkt, dass er nur ihre Nähe sucht, um die Stimmung zu verbessern, und zieht übergangsweise zu Franzi.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alfons würde für den Leuchtturmurlaub mit Hildegard gern das Morsealphabet lernen - Hildegard hat darauf jedoch keine Lust. Als sie erfährt, dass Henning sich mit dem Morsen auskennt, bittet sie ihn, Alfons von seinen Plänen abzubringen. Doch dieses Vorhaben geht nach hinten los. Josie ist sehr traurig, Paul durch ihre unbedachte Bemerkung von sich gestoßen zu haben. Zu Andrés Verblüffung bricht sie sogar während der Arbeit in Tränen aus, woraufhin er ihr bei einem Dessert hilft, das so gut wird, dass er es in sein Kochbuch aufnehmen will.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias hat die Explosion überlebt. In ihrer Sorge macht Vivien schnell den Schuldigen aus: Bambi! Jakob findet jedoch eine andere Spur. Chris und Corinna sind erleichtert, als Matteo endlich einen versöhnlichen Schritt auf sie zumacht. Dann äußert er einen Wunsch, den sie ihm nicht abschlagen können. Zoes Zusammenbruch bestätigt Sina, dass mit der Diagnose etwas nicht stimmt. Die Indizien deuten in eine ungeheuerliche Richtung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara erkennt, dass sie bei "Battle on Ice" Teamgeist zeigen muss. Sie ahnt nicht, dass jemand das Finale torpedieren will. Justus hat eine neue Möglichkeit entdeckt, Beweise gegen Caroline zu finden. Doch Maximilian läuft die Zeit davon.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Kian hat das Gefühl, das Richtige getan zu haben und wird kalt erwischt, als ein unbekannter Autofahrer versucht, Nazan von der Straße zu drängen. Ihm wird klar, was auf dem Spiel steht. Luis kämpft gleichsam mit seinem schlechten Gewissen und der Frage, was mit ihm los ist, nachdem er beim Sex mit Miriam an Moritz gedacht hat. Luis ist völlig überfordert und platzt impulsiv vor Jonas heraus, dass er auch Gefühle für Moritz hat.