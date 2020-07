TV-Soaps: Chiara sucht in "Alles was zählt" Inas Nähe

"Alles was zählt": Chiara (r.) nutzt spontan einen Moment um in Inas Nähe zu sein

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta will ihr Debakel mit Luke möglichst unter der Decke halten, was Tina aber nicht davon abhält, Luke wegen seines Angriffs auf Britta zur Rede zu stellen. Auch wenn Simon es nicht wahrhaben will: Vivien gefällt ihm immer besser. Nicht zuletzt bei der gemeinsamen Gartenarbeit kann er sich ihrem Witz und Charme nicht entziehen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lucy und Bela feiern Lucys Sieg beim Business-Lauf und planen mit dem Preisgeld freudig ihre Zukunft. Als Bela das Thema geschickt auf ihre bevorstehende Hochzeit lenkt, weicht Lucy aus und vertröstet ihn auf später. Jetzt starten sie erst einmal mit ihrer PR-Agentur durch. Vanessa bekniet Robert verzweifelt, ihr nicht zu kündigen, doch er lässt sich nicht umstimmen. Leonard findet die Entscheidung zu hart und führt seinem Freund vor Augen, dass jeder mal einen Fehler macht. Wird Robert die Kündigung von Vanessa zurücknehmen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt lässt Ute und Till in dem Glauben, nichts von ihrem Kuss zu ahnen. Dabei beginnt er bereits, seine Rache vorzubereiten. Jana schmerzt der Gedanke, dass sie bald nicht mehr an Lenis Leben teilhaben kann. Sie muss erkennen, dass ihr bevorstehender Tod bereits jetzt Auswirkungen auf ihre Tochter hat. Viviens Gründe für ihre Eifersuchtsattacke bleiben Tobias ein Rätsel. Doch er setzt alles auf eine Karte, um sich mit ihr zu versöhnen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz gerät mit Marie in einen heftigen Streit - es ist ausgerechnet Jenny, die ihn ablenkt, und es kommt zu einem nahen Moment. Endlich darf Nathalie Maximilian im Gefängnis besuchen. Maximilian merkt bei dem Treffen, dass Nathalie sehr unter der erzwungenen Trennung leidet. Als Chiara erfährt, dass Ina und Jessy ein Paar sind, erkennt sie, wie sehr sie Ina vermisst, und sucht daraufhin ihre Nähe.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John sucht immer noch verzweifelt nach Shirin. Leon bringt ihn auf eine Vermutung: Wurde Shirin möglicherweise bedroht und musste untertauchen? Über Toni versucht er herauszufinden, ob Lars aus dem Gefängnis heraus der Drahtzieher sein könnte. Tuner sperrt sich dagegen, sein neues Medikament abzusetzen. Wenn die Nebenwirkungen wirklich dafür verantwortlich sind, dass er sich in den letzten Wochen so super gefühlt hat, dann ist das doch gut so.