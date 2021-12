"Alles was zählt": Moritz stellt das Private hintenan und geht beim Training in seiner Rolle als Chiaras Choreograph auf.

Chiara und Moritz versöhnen sich in "Alles was zählt"

Bei "Sturm der Liebe" versinkt Max in seinem Liebeskummer. In "Alles was zählt" finden Chiara und Moritz wieder zusammen und bei "GZSZ" lässt sich Nina auf Sex mit Florian ein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Eine Rückforderung der Krankenkasse in Höhe von 2.400 Euro schockt Katrin. Mia bekommt Wind davon und wendet sich an Anke und Florian. Anke möchte verhindern, dass Florian wieder unnötig viel Zeit mit seiner Exfrau verbringt und bietet ihr an, das Geld vorzustrecken. Carla behauptet gegenüber Britta felsenfest, dass zwischen ihr und Brittas Bruder Philip nichts liefe. Doch auf der Suche nach ihrem verlorenen Kettenanhänger streift Britta auf dem Golfplatz durchs Unterholz und stößt auf Carla und Philip.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Max gibt nicht auf, um Vanessa zu kämpfen, und versucht vergeblich, einen Brief an sie zu schreiben. Obendrein vernachlässigt er in seinem Liebeskummer den Haushalt in der WG und gerät deswegen mit Erik aneinander. Robert verschweigt Ariane den Grund für seinen Streit mit Werner, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Später trifft Werner auf Erik, dem er von seinem gescheiterten Versuch, Ariane zu überführen, erzählt, und die beiden hecken eine neue Strategie aus.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute ist geschockt als sie erfährt, dass Benedikt befürchtet, schizophren zu sein. Während sie unter der Situation leidet, wollen Ringo und Easy nichtsahnend ihren Plan vorantreiben. Till beginnt zu begreifen, wie schwierig Mareikes Situation mit ihrer kranken Tochter sein muss. Ist da wirklich kein Platz für ihn? Derweil vermutet Eva, dass Paco heimlich mit Nika zusammen ist. Um ihm auf den Zahn zu fühlen, flirtet sie ganz offensiv mit ihm.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian bekommt drastisch vor Augen geführt, wie gut sich Jenny und Justus verstehen. Er fällt daraufhin eine gewagte Entscheidung. Während Malus Ultraschalluntersuchung wird Finn von seinen Vatergefühlen komplett übermannt. Dabei stellt er sich die Frage, ob er überhaupt der Vater sein kann. Derweil finden Moritz und Chiara langsam wieder zusammen. Moritz erkennt nun, wie es für ihn weitergehen kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Trotz der Spenden sind Laura und Gerner enttäuscht, weil sich kein Investor gefunden hat. Doch als Laura Rosa belauscht, bietet sich ihr eine Chance, vielleicht doch noch an einen Millionenbetrag zu kommen. Als Nina und Florian am nächsten Morgen das Geschäftliche hinter sich gebracht haben, springt Nina über ihren Schatten und lässt sich auf Sex mit Florian ein. Sie erkennt sich zwar im ersten Moment selbst nicht wieder, bereut aber nichts.