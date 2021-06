Chiara verletzt sich in "Alles was zählt" erneut

TV-Soaps Chiara verletzt sich in "Alles was zählt" erneut

In "Sturm der Liebe" muss sich Benni vor Robert beweisen. Luke und Paco wollen in "Unter uns" herausfinden, wer der Sportlichere ist. In "Alles was zählt" verletzt sich Chiara erneut am Knie.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Paul will Tatjana dazu bringen, mit ihm zwei Wochen nach Kanada zu fliegen. Weil sie glaubt, Sascha komme erst in zwei Wochen, will sie mitfahren und seine Welt kennenlernen. Aber als sie hört, dass Sascha sich mit seinem Vater gestritten hat, kippt Tatjana in ihrer Sorge die Reisepläne wieder. Amelie ist über sich selbst erschrocken: Wie kann sie nur daran denken, das "Drei Könige" aufzugeben, um mit Tristan nach Ibiza zu gehen? Aber in Amelie arbeitet es.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Obwohl sich Hildegard für Benni einsetzt, wird er von Robert gekündigt. Dies hat zur Folge, dass Benni wieder abreisen will. Als Robert Cornelia deswegen traurig vorfindet, beschließt er, Benni noch eine letzte Chance zu geben. Vorher muss dieser aber seine Fähigkeiten als Koch vor Robert unter Beweis stellen. Rosalie will die empörten Krautinger versöhnen und deshalb den neuen Fußballplatz in Krauting bauen lassen. Als Michael davon erfährt, ist er entsetzt und legt ihr nahe, diese Entscheidung wieder rückgängig zu machen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Von Viviens öffentlich geäußertem Verdacht alarmiert, ruft Ute eine Intervention für die potenzielle Alkoholikerin Eva ins Leben. Doch Eva glaubt selbst nicht, dass sie ein Problem hat. Luke und Paco wollen sich beweisen, der Sportlichere zu sein. Ein Teamwettkampf scheint perfekt, doch dafür fehlt ihnen der dritte Mann.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Gretas Intrige geht auf wie von ihr geplant. Chiara stürzt ausgerechnet auf ihr vorbelastetes Knie, und ihre Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft steht damit wieder in den Sternen. Isabelle sieht ihre berufliche Zukunft im Prunkwerk. Dafür muss sie allerdings zuerst Kim davon überzeugen, ihr eine Chance zu geben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni ist sich sicher, dass ihr Instinkt richtig war. Dass Erik sie bittet, auf den gefährlichen Alleingang zu verzichten, schiebt sie beiseite. Nicht ahnend, in welche Gefahr er Toni bringt, vertraut Erik sich dem Falschen an. Im Gegensatz zu Jonas verdient Nihat keinen Cent mit Aktien, da Tuner das Internet lahmgelegt hat. Ernüchtert zieht Nihat sich zurück und bekommt nicht mit, wie die Freunde ihre Connections bündeln, um ihm zu helfen.