TV-Soaps: Christoph gerät in "Sturm der Liebe" unter Mordverdacht

TV-Soaps: Christoph gerät in "Sturm der Liebe" unter Mordverdacht

In "Sturm der Liebe" gerät Christoph unter Mordverdacht. Leni befürchtet bei "Unter uns", ihre Mutter nie wieder zu sehen. Später bekommt John bei "GZSZ" eine Einladung nach Ibiza.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie fühlt sich durch die einstweilige Anordnung in Sicherheit und weist Carsten Witte selbstbewusst in die Schranken. Und ihr wird plötzlich klar, dass sie sich nach Torben sehnt. Alex feiert mit Bruno und Oskar seinen 30. Geburtstag. Bruno bittet Astrid, auf Henning einzuwirken, damit er von der Zwangsversteigerung ablässt. Dabei ertappt sie Henning bei einem traurigen Ritual.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lucy wird klar, dass sie sich endlich eingestehen muss, dass sie Paul liebt. Schweren Herzens beschließt sie, nicht weiter zu lügen und Bela reinen Wein einzuschenken. Doch als Bela von seinem Lauftraining zurückkehrt und Lucy sich von ihm trennen will, bricht er bewusstlos zusammen. Leonard sagt Christoph auf den Kopf zu, Schulz seinerzeit nach Schottland geschickt zu haben, um Friedrich zu töten. Christoph streitet die Vorwürfe ab und es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung. Ariane macht sich diese Konfrontation gekonnt zu Nutzen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo verdrängt seine Bedenken und fiebert mit Easy dem ersten Treffen mit ihrem Adoptivsohn entgegen. Doch am Flughafen warten die beiden vergeblich. Leni befürchtet, ihre Mutter nie wieder zu sehen. Dank Nika schafft sie es, ihre allgegenwärtige Angst zu vergessen und wieder etwas Spaß zu haben. Nach ihrer gemeinsamen Nacht werden Saskia und Bambi jäh in die Realität zurückgeholt - sie begegnen dem Ex des jeweils anderen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara sorgt dafür, dass Maximilians Verteidigung in sich zusammenbricht. Doch die Genugtuung über Nathalies Verzweiflung hält nicht lang. Die Freunde bemühen sich weiter, Finn aufzufangen. Aber sein Schuldgefühl sitzt so tief, dass er ihre Hilfe nicht zulassen will. Während Kim hofft, dass Ben und sie sich bei der Eröffnung des neuen "A40" näherkommen, fällt vor allem Marian auf, wie toll er Kim findet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als John eine Einladung nach Ibiza bekommt, ist das die perfekte Gelegenheit für einen Kurztrip mit Shirin. Dieser wird ihnen gut tun nach den letzten Wochen. Toni beruhigt Erik, als der ahnt, dass sie vom Haus im Grünen nicht begeistert ist. Nur Sunny gegenüber gibt Toni zu, dass ihr das alles zu schnell geht. Toni kocht ihre Zweifel jedoch schnell wieder runter: Auch wenn sie andere Pläne hatte, sie liebt Erik und will ihn unterstützen.