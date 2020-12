In "Sturm der Liebe" versucht Christoph verzweifelt, das Lösegeld für Tim zu besorgen. Ute erfährt in "Unter uns" Neuigkeiten. Bei "Alles was zählt" steht der Eislauf-Kader der Steinkamps vor dem Aus.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph versucht verzweifelt, das geforderte Lösegeld für Tim zu besorgen. Ariane bietet an, ihm seine Anteile abzukaufen, doch davon will er nichts wissen. Maja hat den Herzbaum gefunden, an dem sich Lucys Eltern verlobt haben, und lotst Lucy dorthin. Dort lässt Maja sich überreden, das verblasste Herz erneut in die Rinde einzuritzen. Genau in diesem Moment taucht Florian auf, der davon gar nicht begeistert ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Saskia im Krankenhaus bleiben muss, wird Jakob klar, wie kurz die Geburt seines Kindes bevorsteht. Aber ist er wirklich schon bereit, Vater zu werden? Benedikt wird bewusst, dass nur Ute sagen kann, ob sie noch eine Chance haben. Also geht er das volle Risiko ein und gesteht Ute seine Gefühle.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa ist entsetzt, als sie erfährt, dass Yannick sich trotz des Splitters im Körper zum Einsatz gemeldet hat. Sie will verhindern, dass er sein Vorhaben realisiert. Vor ihrer besten Freundin kann Malu bestreiten, dass sie Gefühle für Finn hat - aber nicht länger vor sich selbst. Während Simone nochmal beim BDE vorspricht, will Deniz den Eislauf-Kader nicht aufgeben. Irgendwie muss es weitergehen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily fällt auf, dass sich Philip komisch verhält, und ahnt, dass es um eine Frau geht. Als sie sieht, wie Philip ein Foto auf seinem Handy angetan betrachtet, kommt sie seinem Geheimnis gefährlich nah. Moritz tut es leid, dass Nihat wegen seiner Uhren in der Klemme steckt. Doch er steht wegen der verlorenen Ware und Gerners Anschuldigungen zu sehr unter Druck, um zu gestehen. Nihat fürchtet um seine Existenz. Doch Lilly steht an seiner Seite.