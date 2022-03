"Alles was zählt": Als Daniela Henning erklärt, was er falsch gemacht hat, kommt es zum Streit.

In "Sturm der Liebe" will Erik Gerrys Ameisen-Poster loswerden. David wird in "Unter uns" von Erinnerungen an Fiona geplagt. Bei "Alles was zählt" kommt es zwischen Daniela und Henning zum Streit.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Franzi ist hin und hergerissen, als David sie bittet zu bleiben. Im Zwiespalt zwischen Pflicht und Gefühl rät Katrin ihr, auf ihr Gefühl zu hören. Doch Franzi stellt eine Bedingung: David muss wegen seiner bipolaren Störung zum Arzt. Britta ist happy, dass Hendrik sie überrascht und früher aus London nach Hause kommt. Sie ahnt nicht, dass er noch eine weitere Überraschung für sie hat, die ihm aber abhandengekommen ist.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik kann sich nur schwer mit Gerrys Ameisen-Poster anfreunden, das so überhaupt nicht in seine durchgestylte Wohnung passt. Daher überlegt Erik fieberhaft, wie er das Poster loswerden kann, ohne Gerry allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Obwohl Constanze beruflich einen Durchbruch verzeichnen kann, belastet sie das angespannte Verhältnis zu Henning sehr und sie hinterfragt ihre Entscheidung, an Paul festzuhalten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till versucht Mareike zu helfen, die schmerzvolle Wahrheit anzunehmen. Er scheint ihr Vertrauen zu haben - oder spielt Mareike Till etwas vor? Cecilia soll Benedikt bei einer Intrige gegen Ringo helfen. Doch sie will sich am Kleinkrieg der Chefs nicht beteiligen und tut das Gegenteil. David wird von Erinnerungen an Fiona geplagt. Als Amelie sein letztes Erinnerungsstück klaut, kann David nicht verbergen, wie nah ihm das alles geht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian gefällt es nicht, wie viel Macht Justus im Zentrum hat. Er stellt eine Forderung an Simone, die den Familienfrieden zu belasten droht. Miro kann sich nicht vorstellen, dass Chiara ihn wirklich vor Deniz verraten wird und vertraut auf ihren guten Draht zueinander - zu Recht? Henning bietet Yannick seine Hilfe an und hat dann doch keine Zeit für ihn. Als Daniela Henning erklärt, dass das nicht geht, kommt es zum Streit.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Für Gerner kommt es nicht in Frage, Kian ins offene Messer laufen zu lassen. Er warnt Kian und geht damit zugleich ein unberechenbares Risiko ein. Doch Kian überrascht ihn und Laura. Miriam und Moritz erkennen, dass sie gleichsam Liebeskummer haben und überwinden sich, ihre Streitigkeiten beizulegen. Doch zu aller Überraschung kehrt auch Luis in den Kiez zurück. Beide geben vor, dass das nichts für sie ändert.