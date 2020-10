David erfährt in "Rote Rosen" die Wahrheit

David erfährt in "Rote Rosen", wer gegen ihn intrigiert hat. Bei "Sturm der Liebe" macht Tim mit Amelie Schluss. Lucie erfährt in "Alles was zählt" Überraschendes über ihren Online-Flirt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie glaubt sich ihrem Ziel nah. Nachdem Gunter David fallengelassen hat, sorgt sie dafür, dass sich das Hotel auch öffentlich von David distanziert. Da beginnt David mit Simons Hilfe, im Gefängnis die Puzzleteile zusammenzusetzen. Und erkennt endlich, wer gegen ihn intrigiert hat. Britta sucht eine neue Herausforderung in der Forschung und will die schmerzlindernden Eigenschaften von Cannabis untersuchen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Tim wird durch die näher rückende Hochzeit von Franzi und Steffen klar, dass sein Herz immer noch für Franzi schlägt. Um Amelie gegenüber fair zu sein, gesteht er ihr, dass er nicht mehr länger mit ihr zusammen sein kann. Robert kommt spontan auf die Idee, die Tage, in denen das Hotel geschlossen ist, für ein Abenteuer zu nutzen. So lädt er die engsten Freunde und Kollegen dazu ein, gemeinsam mit ihm eine zweitägige Flussfahrt zu unternehmen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till will Noah nicht verlieren und gibt den Kampf ums Haus dafür auf. Doch dann überrumpelt Ute ihn mit einer verrückten Alternative. Sina bereut ihren Ausbruch Saskia gegenüber. Sie igelt sich zu Hause ein - bis ein unerwarteter Besuch sie aus ihrer Einsamkeit erlöst. Leni muss befürchten, dass Paco von ihrem selbstverschuldeten Unfall erfährt. Plötzlich erweist ein Freund sich als Retter in der Not.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie fällt es zunehmend schwerer, Wiebrechts Übergriffigkeit zu tolerieren, und entscheidet sich zu einer Aussprache mit ihm. Das stellt sich als Fehler heraus. Um Malu auszuweichen, lässt sich Finn darauf ein, Isabelle zu helfen. Die sieht darin die Chance, an alte Zeiten anzuknüpfen. Lucie beschließt, den Kontakt mit ihrem Online-Flirt abzubrechen. Als sie ihm das mitteilt, macht sie eine überraschende Entdeckung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nachdem Philip seinen Vortrag in Hannover über die Bühne gebracht hat, dampft John schnell mit einer Zufallsbekanntschaft ab. Als Philip den Abend schon abschreiben will, macht er die Bekanntschaft mit einer attraktiven Unbekannten. Toni gibt ohne Eriks Wissen sein Geschenk zurück, weil sie weiß, dass Erik dringend Geld braucht. Der ist frustriert, weil er ihr gern eine Freude gemacht hätte, doch Toni zeigt ihm, dass sie ihn liebt.