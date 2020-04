TV-Soaps: Deniz spricht Marie bei "Alles was zählt" Mut zu

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Claudia will sich unabhängig machen und stößt auf eine vermeintlich gute Geschäftsidee: Der Vertrieb von "Melbafit", einem Vitamingetränk. Sie steigt gleich sechsstellig ein - zu Bens Entsetzen, denn das war Willis hart erspartes Geld! Nach einer Nacht bei Tina in der Gärtnerei erklärt Pia sich bereit, mit Astrid zu reden. Mutter und Tochter können einiges klären, doch Henning gegenüber bleibt Pia reserviert.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nadja geht weiterhin geschickt vor, um ihre Position am "Fürstenhof" zu stärken - auch ohne Tim. So stellt sie sich in einer geschäftlichen Frage gegen Werner auf Christophs Seite. Sowohl Christoph als auch Tim sind beeindruckt von Nadjas loyalem Verhalten. Robert kann nach dem großen Vertrauensverlust Eva nicht mehr in die Augen sehen und verbringt die Nacht bei den Sonnbichlers. Eva befürchtet, dass dies das Aus für sie und Robert bedeutet.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob gerät unter Druck, als Saskia mit Irenes Erbe den Außenbereich der Konditorei ausbauen will. Wird Jakobs Diebstahl auffliegen? Sina glaubt frustriert, dass Till einmal mehr Bambi gegen sie aufgehetzt hat. Isoliert von ihrer Familie, lässt sie sich von Luke durch einen Ausflug der etwas anderen Art ablenken. Conor hat nach dem Stromschlag Nikas Leben gerettet. Doch ist es wirklich nur freundschaftliche Sorge um Nika, die Conor umtreibt?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian wird von der Arbeit im Zentrum und seinen Smaragd-Geschäften völlig in Beschlag genommen. Er ahnt nicht, dass ihm Niclas dicht auf den Fersen ist. Lucie genießt die neue Nähe zu Moritz. Doch als sie dessen Narbe sieht, wird sie daran erinnert, dass sie noch ein Geheimnis hat. Deniz startet hochmotiviert in die Vorbereitung der neuen Eis-Saison. Doch dann stellt ihn Marie ungewollt vor eine erste Herausforderung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik will Merle zu Ostern eine kleine Freude bereiten, doch ihm fällt ein, dass ihre Mutter an Ostern gestorben ist. Überfordert versucht er, für seine Tochter da zu sein, aber sie blockt ihn ab. Alexander und Maren wollen ihr peinliches Missgeschick mit einem Essen wiedergutmachen. Als Alexander als Koch ausfällt, springt Maren ein und veredelt das Gericht mit unbezahlbaren Zutaten, während sie die Küche in ein Katastrophengebiet verwandelt.