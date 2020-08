TV-Soaps: Dirk täuscht Linda in "Sturm der Liebe"

In "Sturm der Liebe" spielt Dirk Linda eine wundersame Heilung vor. Nika und Luke geraten bei "Alles was zählt" erneut in Streit. Bei "GZSZ" erfährt John, dass Leyla über Shirins Verschwinden Bescheid weiß.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter ist hoffnungsvoll, als David seine Nähe sucht und sich zu einem gemeinsamen Ausritt überreden lässt. Als Gunter optimistisch voranprescht, bremst David ihn jedoch harsch aus. Anton sagt Walter, er hätte gegen die Rückenschmerzen "Melbafit" in die Kekse gebacken. Walter plant - angeregt durch die besondere Wirkung von Melbafit - ein gutes Geschäft, da erfährt er von Tina, dass Anton ihm Haschkekse serviert hat.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alfons und Hildegard werden durch einen schönen Zufall mit den Anfängen ihrer Liebe konfrontiert, denn Franzi findet eine Zeitkapsel, die die beiden vor über 40 Jahren vergraben haben. Vanessa wird dadurch klar, was wahre Liebe bedeutet. Dirk hält den Moment für gekommen, sein Theater mit der anhaltenden Lähmung zu beenden. Und so spielt er Linda gekonnt vor, dass er plötzlich wieder ein Gefühl in seinen Beinen hat. Sie durchschaut ihn nicht und ist zu Tränen gerührt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nika und Luke geraten erneut in Streit. Luke setzt alles daran, das Vertrauen seiner Schwester zurückzugewinnen. Als Rufus von Britta und Jakob einen freundschaftlichen Arschtritt erhält, gibt er seine Isolation auf und erhält bei der Suche nach Lotta prompt ein überraschendes Hilfsangebot. Jana überlässt ihre Sofortrente Leni. Die setzt das Geld aber ein, um ihren Eltern einen Wunsch zu erfüllen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Damit der Käfer nicht die gesamte Tacla-Plantage befällt, muss Richard einen Großteil brandroden. In einem Punkt bleibt er kämpferisch. Lucie versucht sich einzureden, dass Moritz' Rückkehr aus New York sie kalt lässt. Doch dann wird sie von ihren Gefühlen überrollt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner genießt seinen Triumph in vollen Zügen, trotzdem hätte er lieber das Kriegsbeil begraben. Aber Felix macht ihm eindeutig klar, dass er Gerner niemals das Feld überlassen wird, selbst wenn es ihn das Unternehmen kosten würde. John erfährt, dass Leyla wusste, warum Shirin abgehauen ist. Er ist entsetzt darüber, dass Leyla ihm diese Tatsache die ganze Zeit verschwiegen hat. Leyla bekommt deshalb Johns ganzen Frust ab.