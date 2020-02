TV-Soaps: Drama um Annabelle in "Sturm der Liebe"

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Astrid hat Henning die Stockholm-Reise abgesagt und schüttet bei Britta ihr Herz aus. Schließlich gerät Astrid ins Nachdenken, als Pia sich sehr positiv über Henning äußert. Eine Versöhnung bahnt sich an. Vivien will mit Pia bei Hannes Didgeridoo spielen lernen, ohne Erfolg. Da bringt Pia Vivien auf eine Nebenverdienst-Idee: Sie frisiert privat in Cems Wohnung. Cem findet das zu klein gedacht. Vivien soll ihre Zukunft in die Hand nehmen und ihre Lehre beenden.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Annabelle ist spurlos verschwunden. Paul leugnet, etwas damit zu tun zu haben, doch Christoph glaubt ihm nicht und heftet sich an Pauls Fersen. Unterdessen kommt Annabelle in einem abgedunkelten Raum an einen Stuhl gefesselt und geknebelt zu sich. Was ist passiert? Natascha tut es furchtbar leid, Michael mit ihrem Misstrauen so enttäuscht zu haben. Sie verspricht ihm daraufhin, nie wieder an ihm zu zweifeln. Wenig später macht Eva eine Beobachtung, die den Verdacht von Natascha allerdings bestätigt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Benedikt realisiert, dass Ute vor Gericht gegen ihn aussagen müsste, hat Eva eine unkonventionelle Lösung parat. Jakob geht nach der misslungenen Hochzeitsnacht Saskia aus dem Weg. Ausgerechnet dann bekommt er auch noch beruflich schlechte Neuigkeiten. Als die Mitbewohner erkennen, wie sehr Ringo Coco mag, gibt er das nur ungern zu. Aber als Cocos Mutter sich meldet, versetzt ihm das unwillkürlich einen Stich.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa macht sich große Sorgen um Jennys seelische Verfassung. Sie will Annabelle nach Essen zurückholen und hofft, Jenny damit helfen zu können. Marians aggressives Verhalten stimmt seine Freunde misstrauisch. Daraufhin beschließt er, ihnen von Lenas Fremdgehen zu erzählen. Ina steht wegen eines kaputten Kühlschranks vor einem Problem. Schnell findet sie eine Lösung, doch ihre Pechsträhne hält an.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Das Kita-Projekt von Maren und Alexander läuft nicht gut an. Sie erfahren, dass ihre Wohnung verkauft werden soll, und überlegen, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Das würde jedoch das Aus der Kita bedeuten. Emily ist enttäuscht, als Paul seinen Lübeck-Aufenthalt verlängert. Als sie ausgeht, lernt sie im "Mauerwerk" Aaron kennen, den Spross einer reichen Familie, und ist geschmeichelt, weil er offensichtlich Gefallen an ihr findet.