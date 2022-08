Erfolg für Josie und Erik in "Sturm der Liebe"

In "Sturm der Liebe" gewinnen Josie und Erik das Billard-Turnier. Isabelle und Lucie wollen in "Alles was zählt" verhindern, dass Leyla ihre Karriere aufgibt. Später stoßen Emily und Paul in "GZSZ" auf ein skurriles Erinnerungsstück.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Leon mit seiner verletzten Hand nicht am Billard-Turnier teilnehmen kann, springt Erik als Josies Partner ein und sie gewinnen den ersten Platz. Trotz der Euphorie nagt an Erik weiterhin der Verdacht, dass Josie möglicherweise nicht seine Tochter ist. Da Christoph in Betracht zieht, das Angebot der Schwarzbachs anzunehmen, sieht Werner den "Fürstenhof" als Familienunternehmen bedroht. Auf Roberts Unterstützung gegen Christoph kann Werner dabei nicht zählen, da dieser bereits seine Abreise zu Lia nach Italien vorbereitet.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Rufus verwahrt sich energisch gegen Brittas Vorschlag, David eine Straftat anzuhängen. Er will auf seine Art gegen Davids dunkle Seite vorgehen. Sina hat Angst vor den Albträumen, in denen ihr der getötete Dealer erscheint. Also zwingt sie sich mit allen Mitteln, nicht einzuschlafen. Bambi lenkt Sarah von der Überraschungsparty ab, die er zu ihrem Abschied plant. Leider bringt er sie damit unabsichtlich dazu, ihren neuen Job zu kündigen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Zwischen Chiara und Simone sind die Fronten verhärtet. Als Chiara sich mit einem Tag am See von ihrem Frust ablenken will, geschieht ein Unglück. Justus verweigert Giese mit der Unterstützung der Steinkamps jede weitere Geldzahlung. Wie wird Giese darauf reagieren? Isabelle und Lucie wollen unbedingt verhindern, dass Leyla ihre Karriere aufgibt. Die zerstrittenen Frauen müssen dafür aber zusammenarbeiten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne ist entschlossen, für Maren die Stellung im Kiezkauf zu halten. Doch Michi war schneller und hat ihr den Job weggeschnappt. Nicht nur, dass Yvonne glaubt, die bessere Wahl zu sein, hier geht es auch ums Prinzip! Emily und Paul stoßen auf ein skurriles Erinnerungsstück, das Paul Emily einst als Symbol seiner Liebe geschenkt hat. Als Emily es am nächsten Tag im Müll vorfindet, brechen bei ihr alle Dämme.