14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta hat den spontanen Sex mit Hendrik genossen und beeindruckt ihn mit ihrem lockeren Umgang. Doch dann kommt es noch einmal zum Sex und plötzlich hat Britta eine Affäre. Mona kann es nicht ändern, dass die Enttäuschung über Jens' Absage die Freude über den Meistertitel trübt. Doch Tatjana, Thomas, Merle und Gunter lassen nicht zu, dass sie sich einsam vergräbt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Gegen Majas Willen zieht Shirin ihren Plan durch und schminkt sich einen Ausschlag auf den Hals. Nachdem sie dafür gesorgt hat, dass Florian ihn sieht, stellt sie ein Video ins Netz, in dem sie erzählt, dass das Quellwasser den Ausschlag über Nacht geheilt hat. Cornelia ist am Boden zerstört, weil ihr Sohn sie nicht sehen will. Robert tröstet sie so gut er kann und auch Werner steht ihr mit Ratschlägen zur Seite.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Luke versucht, sich einzureden, dass Bambi keinerlei Bedrohung für seine Beziehung mit Sina darstellt. Umso härter trifft es ihn dann, als er hört, dass die beiden sich fast geküsst hätten. Easy organisiert ein Konzert am Beach und inspiriert damit Monika ungewollt zu einer neuen Geschäftsidee, mit der sie ihm sogar schadet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus will erstmal nichts mit Malu zu tun haben. Als er sich auf die Suche nach ihr macht, weckt das in Malu die Hoffnung, dass er ihr verzeiht. Chiara trainiert verbissen für die nötigen Qualifikationspunkte, wodurch ihr Ausdruck zu wünschen übriglässt. Kann sie das Problem noch lösen? Lucie erkennt, dass sie Richard fälschlicherweise der Untreue verdächtigt hat. Denn seine Ex-Affäre hat mehr Interessen an Lucies Schwester als an Lucies Chef ...

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Merles und Leons Unterstützung tut Erik gut, doch kurz vor der Prüfung erfährt er, was Toni erfahren hat. Vom schlechten Gewissen geplagt, muss sich Erik auf den Weg machen. Moritz' Vater steht unvermittelt vor Yvonne und Gerner und hält den beiden vor, ihn nicht über den vermeintlichen Absturz seines Sohnes informiert zu haben. Aus Sorge um Moritz beschließt Michi ein strengeres Auge auf seinen Sohn zu werfen. Aber ist das die ganze Wahrheit?