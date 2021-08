"Sturm der Liebe": Entsetzt darüber, dass Ariane ihn so hintergehen konnte, trennt sich Erik von ihr.

Bei "Rote Rosen" findet Simon kein Hochzeitsgeschenk für Mona und Jens. Erik trennt sich in "Sturm der Liebe" von Ariane. In "Alles was zählt" versucht sich Chiara mit Simone auszusöhnen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon tut sich schwer damit, ein passendes Hochzeitsgeschenk für Mona und Jens zu finden. David und Sara können über seine Ideen nur den Kopf schütteln und führen Simon an der Nase herum, als Sara ihm vormacht, dass sie ihre eigene Hochzeit bereits geplant hat. Carla ist neugierig, was es mit Bens Kochboxen auf sich hat, will das aber Ben nicht zeigen und instrumentalisiert Lilly. Im Ergebnis zollt sie Ben Anerkennung: Die Kochboxen sind gut.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Entsetzt darüber, dass Ariane ihn so hintergehen konnte, trennt sich Erik von ihr. Auch auf Florian ist Erik nicht gut zu sprechen, da dieser hinter seinem Rücken mit Ariane gemeinsame Sache gemacht hat. Als Erik auch noch aus dem Fürstenhof ausziehen muss, weiß er nicht mehr, wo er unterkommen soll. Zunächst zweifelt Michael den Sinn des teuren Workshops an, den Rosalie besucht. Doch diese schafft es mit Leichtigkeit, ihm und auch Werner Versicherungen schmackhaft zu machen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva hat die Chance bekommen, bei einem Interview ihren Ruf wiederherzustellen. Dafür braucht sie jedoch Viviens Unterstützung. Diese ist alles andere als begeistert und möchte ihr nicht helfen. Derweil glauben Chris und Easy, dass ihre Jungs wieder Freunde werden können. Sie helfen etwas nach, doch das bereuen sie recht schnell.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara versucht, sich mit Simone auszusöhnen. Doch ihre Einsicht, dass sie Simone gerade lieber in Ruhe lässt, kommt im falschesten aller Momente. Während Malu und Finn ihr junges Glück genießen, ringt sich auch Justus dazu durch, einen Schlussstrich zu ziehen. Als Justus mehr Geld für das Prunkwerk will, nimmt Kim Abstand von der Idee, das Prunkwerk zu kaufen. Isabelle gibt sich damit nicht zufrieden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Am Telefon sprechen sich Leon und Nina aus. Leon bleibt nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, dass Nina inzwischen die Einladung zu einem interessanten Talk angenommen hat. Also sitzt Leon wieder allein zu Hause. Yvonne bekommt Beifall von ihren Kollegen, weil sie in ihrer Mail auf die Missstände aufmerksam gemacht hat. Doch sie kann den Zuspruch kaum genießen, denn eigentlich könnte sie den Job im Jeremias doch noch gut gebrauchen.