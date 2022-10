Vanessa geht in "Sturm der Liebe" auf Abstand zu Carolin. In "Alles was zählt" erfährt Nathalie, dass Maximilian die Stadt Essen bald verlassen will. Bei "GZSZ" sorgt sich Erik um Tonis berufliche Zukunft.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nicis erster Versuch, Mathias zu sagen, dass sie seine Tochter ist, läuft schief. Dann hört sie von Mathias, dass er mit erwachsenen Kindern nichts anfangen kann. Enttäuscht gerät sie mit ihm aneinander. Als er sich entschuldigt, ist Nici kurz davor, ihm die Wahrheit zu sagen. Malte kann in letzter Sekunde verhindern, dass Anette und Petrov aufeinandertreffen. Als Anette Petrovs Siegelring in der Küche findet, denkt Malte sich eine romantische Geschichte aus und schenkt ihr den Ring. Anette ist gerührt und Malte macht Petrov klar, dass er seinen Ring nicht zurückbekommt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Die gemeinsame Wohnsituation scheint immer mehr zum Problem zu werden, als Paul und Leon aneinandergeraten und keiner gewillt ist auszuziehen. Um Paul eins auszuwischen, lädt Leon die nichtsahnende Josie zu einem romantischen Abend in die WG ein. Vanessa ist von Carolins Liebesgeständnis überrumpelt. Sie macht ihr klar, dass sie ihre Gefühle nicht erwidert und geht auf Abstand. Indessen hat Carolin Angst, dass ihr Geheimnis vor Michael auffliegt und sie fragt sich, ob ihre Beziehung noch eine Chance hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo reagiert auf den schweren Verlust zunächst vermeintlich gefasst, bis ihm sein Schmerz über den Kopf wächst. In seiner Verzweiflung sieht er in Cecilia die Schuldige. Jakob und Stella sind gleichermaßen ernüchtert, als sie zusammenarbeiten müssen. Werden sie den Fall trotz ihrer Reibereien lösen? Als es Bambi gelingt, die Diagnose vor Sina zu verbergen, hält seine Erleichterung nicht lange an, denn schon tut sich das nächste Problem auf.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie erfährt von Jenny, dass Maximilian Essen bald verlassen will. Kann Nathalie die Liebe ihres Lebens wirklich gehen lassen? Als die sport- und ernährungsbegeisterte Jill in Essen auftaucht, bringt das Chiara aus dem Konzept. Umso verwunderter ist Leyla, als Chiara plötzlich einen Schritt auf Jill zumacht. Kurz bevor Finn die Chefarzt-Vertretung für Dr. Bach übernehmen soll, erhält er ein weiteres verlockendes Angebot.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik erfährt, dass er wegen seiner Vorstrafen nicht in die USA einreisen darf. Er bangt, dass Toni ohne ihn ihre einmalige Chance sausen lassen wird und will ihr die Wahrheit verschweigen. Doch das lässt sich nur schwer umsetzen. In einem gelösten Moment schlägt Laura John tatsächlich vor, dass sie das Mauerwerk gemeinsam leiten. Doch John sieht die zukünftige Zusammenarbeit deutlich pessimistischer als Laura.