14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Charlotte und Simon konkurrieren um das bessere Konzept für das Familienunternehmen. Erst giften sie sich an, können sich dann aber vertragen: Charlotte hilft Simon sogar bei seiner Bewerbung. Wer wird das Rennen machen? Birgit wettert gegen Transsexuelle - Mathias ist fassungslos. Malte weist Birgit zurecht und sie lenkt ein. Sie verspricht, sowohl mit Nici als auch mit Sandra ins Gespräch zu kommen. Mathias ist erleichtert, während Sandra dabei ist, ihr Herz erneut an ihn zu verlieren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Eleni von einer Bergwanderung nicht zurückkehrt, macht sich Alexandra Sorgen und nimmt Christophs Angebot an, bei der Suche zu helfen. Nachdem die beiden Eleni wohlauf gefunden haben, betont Christoph, wie sehr ihn Eleni an Alexandra erinnert. Alexandra hingegen erinnert Eleni mehr an ihren Vater. Doch dahingehend hütet sie ein Geheimnis. Um Shirin zu vertreten und den Betrieb im Beautysalon aufrechtzuerhalten, muss Helene ihre Make-up-Kenntnisse auffrischen. In ihrer Ausbildung zur Friseurin hatte sie zwar auch mit Kosmetik zu tun, doch das liegt schon lange zurück. Auf der Suche nach einem Übungsmodell wird Helene schneller fündig als erwartet.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David ist es unangenehm, mit Vivien als Liebespaar in der Kochshow antreten zu müssen. Bis sich ihm dadurch die Chance zu neuer Nähe bietet. Bambi hat endlich genug Geld für Sinas Traumhochzeit. Sein trauriges Geheimnis belastet ihn dennoch zunehmend, was auch Sina und Amelie nicht entgeht. Theo und Cecilia wollen nach vorne blicken und suchen online nach ihrem perfekten Liebes-Match. Das Ergebnis wirft bei Theo neue Fragen auf.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Justus Simones Problem mit Frieda gefährlich nahekommt, zieht sie es in Betracht, ihn ins Vertrauen zu ziehen. Finn will zu einem Ausflug aufbrechen. Als er vor der Abfahrt ein Nickerchen im Camper macht, ahnt er nicht, in welcher Gefahr er schwebt. Ben hofft auf mehr Zweisamkeit mit seiner Frau Kim. Ausgerechnet Gabriel kommt ihm dabei mit einer Überraschung zu Hilfe.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sunny hat Schwierigkeiten, sich als neue Junior-Projektleiterin bei den Bauarbeitern durchzusetzen. Tobias rät ihr zum persönlichen Kontakt und Sunny fährt auf die Baustelle, um den störrischen Polier weichzuklopfen. Erik nimmt seine Verletzung auf die leichte Schulter, muss aber alsbald einsehen, dass er im Mauerwerk nur den Betrieb aufhält. Zu Hause fällt ihm die Decke auf den Kopf und er vermisst Toni umso mehr.