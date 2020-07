TV-Soaps: Es funkt zwischen Lucy und Paul in "Sturm der Liebe"

So geht es bei "Sturm der Liebe", "Unter uns" und Co. am Donnerstag weiter.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen (Wh. der 1. Staffel)

Alice ist wenig begeistert über das Stelldichein von Marc und Jule in ihrer Wohnung. Verärgert berichtet sie Petra von dem Vorfall, die Alice unterstellt, sie sei eifersüchtig auf Jule. Johanna kümmert sich während Thomas' Abwesenheit um die vermeintlich geschwächte Miriam. Als Johanna ihr vorführt, wie das Parkett richtig zu pflegen ist, rutscht sie aus und verletzt sich.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Da sich Paul beim Wettrennen mit Bela den Fuß verknackst hat, eilt Lucy ihm zu Hilfe. Dabei kommt es zu einem nahen Moment. Tim rät Paul daraufhin, entweder Nägel mit Köpfen zu machen oder Lucy zu vergessen. Christoph bittet Linda darum, Ariane auszuspionieren, um verstehen zu können, was sie dazu bewegt, ihn so zu verletzen. Doch Ariane erwischt Linda beim Durchsuchen ihrer Sachen und verweist sie der Saalfeld-Wohnung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Sina Luke vor einer Dummheit bewahrt hat, ist er verschwunden. Sina ist sehr besorgt. Wird sie ihn rechtzeitig finden? Jakob wird zu Hause von seiner Vergangenheit eingeholt und will woanders unterkommen. Ute verschafft ihm einen Platz in einer ganz besonderen WG. Als Nika Bambi mit einer Lüge gegen sich aufbringt, schmeißt er sie raus. Kann Nika mit der "offiziellen" Wahrheit ihren Ausbildungsplatz retten?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marians Versuch, Lena beizustehen, endet erst in einem Streit und nimmt dann eine überraschende Wendung. Richard wähnt Justus im Besitz einer Mappe, die belegt, dass er einen Detektiv auf ihn angesetzt hat. Dank Lucie fliegt er vor Justus nicht auf.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne und Nina sind sich uneins, ob man die ahnungslose Katrin nicht doch einweihen sollte, was passiert ist. Yvonne trifft schließlich eine einsame Entscheidung. Shirin bringt es nicht über sich, John zu gestehen, was mit ihr los ist. Stattdessen brüskiert sie ihn erneut. Als John noch einmal versöhnlich auf sie zugehen will, weicht Shirin mit Leylas Hilfe der Begegnung aus. Leyla begreift, dass Shirin etwas sehr schwer auf der Seele liegt.