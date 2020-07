TV-Soaps: Eva erpresst Luke bei "Unter uns"

So geht es bei "Sturm der Liebe", "Unter uns" und Co. am Montag weiter.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter erfährt perplex, dass er vielleicht einen Sohn hat. Tatsächlich hatte er einst eine Affäre mit Davids Mutter, doch damit ist noch nichts erwiesen. Gunter besteht auf einem Vaterschaftstest. Vivien hofft, ihrem Ziel, Simon zu erobern, ein Stück näher zu sein, als er bei ihr einzieht. Aber mit ihren Kochkünsten macht sie keinen großen Eindruck.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa freut sich sehr, als sich ein Sportmagazin bei ihr meldet, um eine Fotoreportage über die neue oberbayerische Fechtmeisterin zu machen. Endlich zahlt sich die harte Arbeit aus! Nachdem Amelie nicht mehr bei den Sonnbichlers wohnen kann, fragt Tim Franzi, ob sie und Lucy in ihrer WG nicht eine neue Mitbewohnerin aufnehmen könnten. Franzi ist einverstanden, doch kurz darauf muss sie in einem Gespräch mit Amelie erkennen, dass diese Gefallen an Tim gefunden hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als seine Stalkerin gefasst wird, steigt Rufus' Hoffnung, dass Lotta gefunden wird. Doch dann wird Rufus selbst verhört. Eva ist sauer, dass Sina Tills Geld annehmen würde. Sie ahnt jedoch nicht, dass Luke Sinas Umschwung befeuert hat, und fordert von ihm, Sina wieder umzustimmen. Tobias trifft es, dass Easy Ringos Auszugsvorschlag zustimmt. Um Tobias zu zeigen, wie wichtig ihm ihre Freundschaft ist, weiht Easy ihn in sein Geheimnis ein.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Obwohl Finn mit dem Rücken zur Wand steht, kann er seinen Medikamentenmissbrauch vertuschen. Sein Körper gerät an seine Grenzen. Inas Gefühlschaos wächst, als sie eine Liebesbotschaft von Chiara findet. Sie bemüht sich um Klärung und ahnt nicht, was sie damit auslöst. Deniz und Marie kommen in Punkto Eis-Gala nicht überein. Während Deniz sich als Cheftrainer infrage stellt fühlt, kämpft Marie darum, sich zu beweisen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Völlig aufgelöst offenbart Shirin Leyla ihr Geheimnis. Leyla nimmt sie mit zu sich und redet ihr ins Gewissen. Als Leyla vorschlägt, dass Shirin zur Polizei gehen sollte, macht die sofort dicht und schwört Leyla stattdessen auf Stillschweigen ein. Nazan manövriert sich immer weiter in die Misere. Nicht nur, dass sie bei W&L eingeschlossen wurde, ihr heimlicher Fluchtversuch über Felix' Townhouse wird ausgerechnet von Felix vereitelt.