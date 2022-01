Eva hintergeht Tobias in "Unter uns"

TV-Soaps Eva hintergeht Tobias in "Unter uns"

Eva wirbt Tobias in "Unter uns" heimlich die Mandanten ab. In "Alles was zählt" spürt Jenny, dass ihr Verrat noch zwischen ihr und Justus steht. Bei "GZSZ" sieht Moritz seinem Prozesstag mit Angst entgegen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute wird klar, dass sie Benedikt trotz allem liebt. Als sie ihm das sagt, hat das schockierende Folgen. Bei Tobias läuft es nicht so gut. Seine Mandanten springen ab. Er braucht einen Moment, um herauszufinden das Eva dahinter steckt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny spürt, dass ihr Verrat noch zwischen ihr und Justus steht. Sie will einen Schritt auf ihn zuzumachen. Anders als Chiara glaubt Leyla an Janas Fähigkeiten. Doch sie muss erkennen, dass Jana Chiara eine geklaute Kür laufen lassen will.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz sieht seinem Prozesstag mit Angst entgegen. Er ist froh, dass vor allem Luis mit seiner Aussage dafür sorgt, dass er nicht ins Gefängnis muss. Moritz geht seine Freiheit feiern. Dabei kommt es unerwartet zum Kuss. Paul beschwert sich bei Nihat über Tuner, der die Situation in seinen Augen ausnutzt. Doch Tuner macht klar, dass auch er in einer schwierigen Lage ist. Er appelliert an Emily und Paul, sich vor allem auf Kate zu konzentrieren.