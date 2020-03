TV-Soaps: Felix gibt sich Katrin bei "GZSZ" geschlagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Während Merle auf Gunters Rückkehr aus den Staaten wartet, lernt sie den attraktiven Peter Mangold, einen Kollegen von Thomas, kennen. Obwohl Merle einräumt, sich von Mangold angezogen zu fühlen, will sie an einem Neustart in ihrer Beziehung zu Gunter arbeiten. Amelie erfährt, dass sie schwanger ist - aber sie beschließt, die Schwangerschaft abzubrechen. Britta bittet sie eindringlich, Cem zu informieren. Amelie ahnt, dass Cem ihre Entscheidung nicht mittragen wird, und entscheidet sich dagegen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Bela und Lucy landen durch Zufall bei einem gemeinsames Abendessen. Kurz darauf will Lucy nach Hause gehen, doch in letzter Sekunde nimmt Bela seinen Mut zusammen und gesteht ihr endlich seine Liebe. Wie wird Lucy auf diese Offenbarung reagieren? Die neuen Töpfe für die Küche der Sonnbichlers werden geliefert. Alfons freut sich schon auf den ersten Schweinebraten seit Wochen. Doch Hildegard muss ihn enttäuschen ...

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo nimmt Jakobs verlockendes Angebot nach kurzem Zögern an und verbündet sich mit ihm gegen Benedikt. Sina verschläft, weil sie ein Schlafmittel genommen hat. Um ihren Tag in der Praxis zu meistern, steuert sie mit Aufputschmittel gegen. Das bleibt nicht unbemerkt. Nika blockt zwar vor Luke noch ab, doch vor Leni gibt sie zu, sich in Conor verguckt zu haben. Leider beruht das nicht auf Gegenseitigkeit.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara lässt sich nicht entmutigen und ist trotz aller Rückschläge entschlossen, ihre Karriere weiterhin voranzutreiben. Schließlich muss sie jedoch erkennen, dass es ausgerechnet Niclas ist, der das bisher vereitelt hat. Derweil wird Ina von Lucie motiviert, nicht aufzugeben und um ihren Job zu kämpfen. Sie kann Marian überzeugen, den Imbiss umzugestalten. Mit der Durchführung steht sie allerdings alleine da.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Rosa erfährt von Katrins Erpressung und versteht nicht, wieso ihr Sohn auch nur eine Sekunde zögert. Der gerät tatsächlich ins Wanken, als er sieht, welche Konsequenzen es für Brenda hätte, wenn sie und Katrin bis zum Äußersten gehen würden. Als Emily von Pauls Unfall erfährt, ist der nahe Moment mit Aaron vergessen. Sofort eilt sie ins Krankenhaus, um an seiner Seite zu sein. Dort erfährt sie, dass Pauls Verletzungen ernst sind.