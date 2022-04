In "Rote Rosen" versuchen Katrin und Florian, an unbeschwerte Zeiten anzuknüpfen. Ariane fordert in "Sturm der Liebe" eine Entschuldigung von Lia. In "Unter uns" erkennt Easy Ringos gemeines Spiel gegen Cecilia.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Katrin und Florian suchen hilflos nach Wegen, sich wieder anzunähern. Ihre gemeinsame Jazz-Leidenschaft scheint die alte Verbundenheit wie von Zauberhand wiederherzustellen. Als Katrin dann Florian mit einem Saxophon überrascht, kann das Paar endlich an das anknüpfen, was einmal war. Amelie macht Jakob Druck, ihr endlich das versprochene Bild zu malen. Als dieser jedoch erfährt, dass Britta im Krankenhaus liegt, interessiert ihn nur noch eines: Er will seinen "Engel Sylvie" sehen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ariane will Lia wegen der Pfefferspray-Attacke anzeigen und Constanze soll als Rechtsbeistand helfen. Über Constanze lässt Ariane Lia ausrichten, wie sie die juristische Auseinandersetzung umgehen kann: Lia müsste sich persönlich bei ihr entschuldigen. Da Henning weiterhin fest entschlossen ist, Oma Anna vor Gericht zu bringen, kommt es zu einem Streit mit Paul. Constanze dagegen reagiert betroffen auf die Nachricht von Annas Zusammenbruch.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Till um Zoe und Mareikes Zukunft bangt, ahnt er nicht, dass sich in Zoe Zweifel gegen ihre Mutter regen. Daher greift Zoe zu drastischen Mitteln. Vivien ist heilfroh, als David als Unterstützung mit in den Nachtclub kommt. Eine riskante Chance zum Schnüffeln bietet sich allerdings nur Vivien allein. Easy erkennt Ringos gemeines Spiel gegen Cecilia und hilft ihr kurzerhand. Schafft es Cecilia so doch noch, die Wette zu gewinnen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus versucht, mit Maximilian und Simone gut zusammenzuarbeiten, wie sie alle es Richard versprochen haben. Doch die alten Animositäten sitzen zu tief. Chiara stößt es sauer auf, dass Leyla im A-Kader willkommen geheißen wird. Miro schürt noch ihre Angst, nicht mehr die unangefochtene Nummer eins zu sein. Finn stößt auf Ungereimtheiten in Majas Erzählungen. Er beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Linostrami konfrontiert Laura und beendet ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung. Laura ist verzweifelt. Was kann sie jetzt noch tun, um ihrer Mutter zu helfen? Dank John kommt sie auf eine Idee und ist zum Äußersten bereit. Gerner findet die desorientierte und verzweifelte Yvonne im Wald. Und so sehr Yvonne sich danach wieder um Tapferkeit bemüht, der Rückschlag im Wald setzt ihr zu. Genauso wie Gerner.