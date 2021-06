Finn bricht in "Alles was zählt" mit Malu

Max geht in "Sturm der Liebe" auf Abstand zu Vanessa. In "Alles was zählt" kommt es zwischen Finn und Malu zum Bruch. Bei "GZSZ" beweist Gerner Nina, dass er am längeren Hebel sitzt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik freut sich auf seinen neuen, herausfordernden Job in Hamburg. Aber er liebt seine Söhne. Ist es wirklich richtig, sich so einseitig für die Karriere zu entscheiden? Tina versucht zu verstehen, warum Ben und seine Familie so vehement die Idee verfolgen, Louis katholisch zu taufen. Ausgerechnet Britta schafft es, bei Tina Verständnis zu wecken. Andreas wünscht sich, mit Sara in Kontakt zu bleiben. Erst, als er nach Münster abreist, macht sie ihm leise Hoffnung.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maja gelingt es, ihren Vater zu stoppen, und sie versucht, mit Florian einen Kompromiss auszuhandeln. Cornelius wäre bereit, vier Wochen zu warten, bis er Eriks Geständnis der Polizei zukommen lässt. Als Florian davon erfährt, ist er fassungslos, weil Cornelius ihm sein Handy entwendet hatte, um an den Beweis zu kommen. Auch wenn Vanessa und Max noch immer etwas füreinander empfinden, geht Max auf Abstand. Doch beide müssen weiterhin ständig aneinander denken und so wird ihnen schließlich klar, dass sie ihre Gefühle nicht einfach unterdrücken können.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Chris und Till genießen nach langer Zeit wieder einmal ein harmonisches brüderliches Beisammensein, als sie auf alte Erinnerungsstücke aus Kindertagen stoßen, die sie in ganz besonderer Weise inspirieren.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Malu fühlt sich von Finns klarer Ansage völlig überrollt. In ihrer Überforderung konfrontiert sie ihn mit ungerechten Vorwürfen. Es kommt zum Bruch. Leyla verliert ihre Haarspange und bringt Greta damit unfreiwillig auf eine Idee. Greta spinnt einen bösen Plan gegen Chiara ... Als der Imbisswagen wieder einmal kaputt ist, fliegt Inas mühsam eingehaltener Zeitplan auseinander. Hat sie sich zu viel aufgehalst?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner beweist Nina, dass er am längeren Hebel sitzt. Nachdem Nina ihren ganzen Frust vor Gerner rausgelassen hat, glaubt sie, endgültig verspielt zu haben. Doch Ninas emotionaler Appell wirkt in Gerner nach und er präsentiert ihr einen Ausweg, mit dem Nina nicht gerechnet hatte. Yvonne bringt Melanie dazu, sich ihr anzuvertrauen. Was die ihr erzählt, irritiert Yvonne. Melanies Verzweiflung geht Yvonne nahe und sie will ihr helfen. Nur wie?