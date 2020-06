"Alles was zählt": Finn (l.) hat es endgültig satt, von Georg dauernd bevormundet zu werden und provoziert ihn öffentlich

TV-Soaps: Finn zofft sich in "Alles was zählt" mit Georg

Michael bekommt in "Sturm der Liebe" unerwarteten Besuch. Bei "Unter uns" trifft Rufus auf eine geheimnisvolle Frau und in "Alles was zählt" zofft sich Finn öffentlich mit Georg.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Entschuldigung für seinen nächtlichen "Überfall" in der Gärtnerei schenkt Marc Alice eine Klassik-CD. Die beiden albern ausgelassen herum, was den dazugekommenen Werner zu der Annahme bringt, sie hätten eine Beziehung. Nachdem Miriam von Lynn beraten wurde, ihre Einrichtung um Antiquitäten zu erweitern, überredet sie Johanna, ihr ausgerechnet den Sekretär auszuhändigen, den Petra eigenhändig restauriert hat. Die ist völlig perplex, doch dann kommt ihr eine Rache-Idee.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Natascha hat sich auf den Weg nach Hamburg gemacht, um sich einem Eingriff zu unterziehen. Am Telefon versichert Michael seiner Frau, dass er niemandem von ihrer OP erzählen wird. Als er kurz darauf die Wohnung verlassen will, steht plötzlich Fabien vor ihm. Christoph schwebt auf Wolke Sieben, denn Ariane hat seinen Heiratsantrag angenommen. Doch dann erhält er einen unangenehmen Anruf: Top Comfort ist pleite und der Insolvenzverwalter wartet in München, um mit Christoph das weitere Vorgehen zu klären.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jana möchte lieber selbstbestimmt sterben, statt qualvoll dahinzusiechen. Aber die Entscheidung dafür will sie nicht allein treffen. Sina merkt, dass sie Gefühle für Luke entwickeln könnte und flieht aus der Situation. Luke sieht das als Zeichen dafür, seinem Ziel näher zu kommen. Rufus feiert die Fertigstellung seines Romans. Dabei lernt er eine Frau kennen, die behauptet, Vera Zeller zu heißen. Doch sie hat ein Geheimnis.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn hat es endgültig satt, von Georg dauernd bevormundet zu werden und provoziert ihn öffentlich. Die Situation eskaliert, so dass Georg ihm deutlich droht und damit fast zum Äußersten treibt. Kim scheint die schwierige Phase in ihrem Leben endlich überstanden zu haben. Diesen Erfolg hat sie Ina zu verdanken. Nicht nur dass sich ihre Lebenssituation geändert hat, Kim hat auch ein neues Zuhause gefunden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Leon, Nina, Yvonne und Gerner versuchen die Seefelds zu unterstützen. Dabei ahnt niemand, wie es Maren wirklich geht. Shirin weiß nicht mehr wohin mit sich. Als die Nachricht auch in der WG angekommen ist, ist sie kurz davor, John die Wahrheit zu gestehen.