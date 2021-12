Florian redet Mia bei "Rote Rosen" ins Gewissen. In "Sturm der Liebe" will Gerry Max und Vanessa versöhnen. Bei "GZSZ" passiert Maria und Tobias ein Missgeschick.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Michi möchte auf Madeira als Gärtner arbeiten und durch die Nähe zu Enrico herausfinden, ob sie noch eine Chance haben. Mia ist erschüttert, da sie den Kontakt zu Enrico erst ermöglicht hat. Merle ist fassungslos, dass Amelie die Wahl zur OB-Kandidatin von "LüneNatur" gewinnt. Doch dann zeigt sich, wieso: ein Foto von Merle, wie sie ins Cockpit eines Flugzeugs steigt, ist gepostet worden. Merle hat Heiko im Verdacht, doch der stößt sie darauf, dass Amelie die Übeltäterin ist.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Gerry besorgt sich von Shirin ein kleines Wellnesspaket, das er Vanessa schenkt und behauptet, es sei von Max, damit die beiden sich wieder versöhnen. Doch Vanessa durchschaut sofort, dass das Geschenk nicht von Max stammt, weshalb Gerry es zu Shirin in den Beautysalon zurückbringen will. Den Sonnbichlers wird ein Päckchen ohne Absender geliefert. Alfons befürchtet zunächst, dass es sich um ein Geschenk von Hugo, dem damaligen Verehrer von Hildegard, handelt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco gibt Eva gegenüber zu, dass er mit Nika zusammen ist. Das bekommt nicht nur Eva mit, und das Geheimnis beginnt, die Runde zu machen. Derweil nimmt die Diamanten-Gang das Collier auseinander. Dummerweise verlieren Sina und Bambi einen Stein, der an gefährlicher Stelle wieder auftaucht. Als Ringo und Easy von Benedikts Schizophrenieverdacht erfahren, besteht Easy darauf, den Plan aufzugeben. Wird Ringo sich daran halten?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian sieht sich bestärkt darin, mit Caroline zusammenzuarbeiten. Er ahnt jedoch nicht, dass er damit ihre Aufmerksamkeit auf das Tacla-Projekt richtet. Daniela ist absolut nicht begeistert, dass Kim nur in kleinem Rahmen heiraten will. Das geht anscheinend nicht nur ihr so, denn sie findet unerwartete Unterstützung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren schafft es, Tobias dazu zu bringen, ihr bei der Abholung einer Tiefkühltruhe zu helfen. Doch dabei werden die beiden nicht nur in einem Lager eingesperrt. Maren ist auch irritiert, als Tobias plötzlich heftig reagiert. Nachdem Laura erfahren hat, dass Rosa den millionenschweren Edelstein unterschlagen will, heftet sie sich an ihre Fersen. Sie hat die Rechnung jedoch ohne John gemacht, der sich unfreiwillig in der Verfolgung wiederfindet.