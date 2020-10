In "Rote Rosen" findet Merle die verschwundene Lilly. Lucie erfährt bei "Alles was zählt", dass Yannicks Einsatz in Mali ist. In "GZSZ" schürt Felix' Treffen mit Rosa Gerners Misstrauen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben, Britta und Tina suchen nach der verschwundenen Lilly. Letztlich ist es Merle, die sie findet. So schafft es Britta doch noch zum Vorstellungsgespräch mit Sara. Walter will von Carla ihr Remouladenrezept für seine Fischbude, was diese jedoch ablehnt. Als er in Carlas Küche eindringt, um das Rezept zu stehlen, hat Carla die Nase voll.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Lucy Joell von Romy erzählt und wie sehr sie ihre Schwester vermisst, schlägt er vor, eine Séance abzuhalten, um mit dem Geist von Romy zu kommunizieren. Michael bemerkt, dass Rosalie die Tiefkühltorten eines Großbäckers als Kreationen ihres angeblichen neuen Konditors anpreist. Er macht ihr klar, dass sie einen Betrug begeht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien ist erleichtert, dass sie und Sebastian zu einem freundschaftlichen Umgang zurückfinden, bis sie unverhofft in eine intime Situation geraten. Bambi gibt alles, um Saskia zu entlasten. Damit bietet er Jakob ungewollt eine Chance, für ihn bei Saskias finalem Ultraschall einzuspringen. Berauscht vom Sex mit Benedikt, wird Eva bewusst, welche Macht eine Verbindung mit ihm hätte. Benedikt sieht das allerdings anders.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie fühlt sich kurz vor der NRW-Meisterschaft alleingelassen. Sie sucht nach einem Ausweg. Lucie erfährt, dass Yannicks Einsatz in Mali ist. Ihre Angst kommt wieder hoch. Sie erkennt aber, dass sie seine Entscheidung respektieren muss.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix' Treffen mit Rosa hat Gerners Misstrauen geschürt. Er provoziert Felix mit einem Projekt, an dem er kein Mitspracherecht haben soll. Als Gerner ihm droht, ihn im Falle eines Widerspruchs aus der Firma zu klagen, vertraut der ihm an, was er gerade erfahren hat. Nina lädt Tobias spontan zu sich ein. Leon kehrt überraschend aus dem Urlaub zurück und ist davon wenig begeistert. Nina zuliebe bemüht er sich, eine Ebene mit Tobias zu finden.