In "Rote Rosen" findet Britta bei Hendrik ein Rezept für Aufputschmittel. Deniz sucht in "Alles was zählt" die Versöhnung mit Imani. In "GZSZ" versucht Gerner, den wütenden Tuner zu beruhigen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta wird misstrauisch, als sie bei Hendrik ein Rezept für Aufputschmittel findet. Er kann sich rausreden, bis Sam seinen Pillenblister in die Hände bekommt. Hendrik deckt seine Tablettensucht auf und Britta ist geschockt - Hendrik hat sie monatelang belogen! Nach dem Überfall sitzt bei Simon der Schreck tief und er sieht dabei nicht, wie sehr Dilay unter den Konsequenzen leidet, die der Verlust ihrer Dienstwaffe mit sich bringt. Erst Bernd kann Simon klar machen, in welcher Situation Dilay steckt und Simon entschuldigt sich.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner bedauert es vor Valentina, dass er so wenig Zeit mit seinem Enkel Leander verbringen kann. Als er dann mitkriegt, dass Leander wegen Alfons keine Zeit für ihn hat, wächst seine Eifersucht auf Leanders anderen Großvater. Leander und Eleni genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen. Auch die Tatsache, dass Markus wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde, macht Eleni glücklich. Sie schlägt Leander vor, dass es langsam an der Zeit ist, ihren Vater offiziell kennenzulernen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David streut mit Jessicas Hilfe weiter Salz in Viviens Wunden, um deren Kinderwunsch zum Streitthema in ihrer Ehe mit Tobias zu machen. Vivians Mutter Jessica entgeht das nicht. Als Bambi sich von den Freunden unverstanden fühlt, steigert er sich weiter in seine Survival-Agenda hinein. Chris fühlt sich völlig verloren. Nur bei Jennifer findet er in dieser Situation Trost, der es genauso geht wie ihm.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie und Maximilian freuen sich über eine überraschende Neuigkeit. Imani ist von Deniz' ungerechten Vorwürfen vor den Kopf gestoßen. Als Deniz einen versöhnlichen Schritt auf Imani zumacht, lenkt sie ein. Gabriel bekommt Zweifel, ob hinter dem plötzlichem Auftauchen seiner großen Liebe aus Spanien wirklich nur die Sehnsucht nach ihm steckt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Tuner seine Wut über Jessica an einem unschuldigen Passanten auszulassen droht, kann Gerner gerade noch Schlimmeres verhindern. Väterlich gibt er Tuner den Rat, sich nicht ausnutzen zu lassen. Paul will vor seinen Freunden nicht zugeben, wie sehr es ihn verletzt, dass Emily wieder mit Sascha zusammen ist. Keine leichte Situation, aber für Kate reißen sich beide zusammen.