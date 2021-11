Gerry tritt in "Sturm der Liebe" beim Golfturnier an

TV-Soaps Gerry tritt in "Sturm der Liebe" beim Golfturnier an

In "Sturm der Liebe" tritt Gerry doch noch beim Golfturnier an. Ina bekommt in "Alles was zählt" Wind vom Flirt zwischen Isabelle und Yannick. Bei "GZSZ" will Tobias Moritz auf Dienstreise nach Madrid schicken.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jule will eine Reportage über ihren Vater als den "modernen Mann" schreiben. Thomas wird klar, dass Jule wohl nicht nur seine besten Seiten erwähnen wird. Als Jule ihn fragt, ob er nicht mit nach Brasilien kommen will, fällt Thomas aus allen Wolken. Katrin sieht zwar frohen Mutes in die Zukunft, hadert aber damit, dass sie noch immer nicht ganz fit ist. Währenddessen macht Florian seiner Tochter klar, dass sie bei ihm und Anke wohnen bleiben soll.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Es gelingt Shirin, Gerry zu überzeugen, doch beim Golfturnier anzutreten. Der erste Turniertag läuft gut für ihn, doch dann erfährt er, dass er am nächsten Tag gegen Dexter Torrence antreten muss, was ihm in der Nacht den Schlaf raubt. Nachdem Alfons und André ihre Suche nach dem Dieb fast aufgeben wollen, kommt Ariane zu Alfons an die Rezeption und trägt Hildegards Kette um den Hals. Es stellt sich heraus, dass der Dieb diese an einen Juwelier in Bad Tölz verkauft hat, wo Ariane sie erstanden hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias tut alles, um für Easy da zu sein, Ringo aus dem Gefängnis und Julius aus dem Heim zu holen. Prompt wartet die nächste Hiobsbotschaft. Britta ahnt nicht, dass sie Roberts Angst befeuert, als sie sich über dessen altersbedingte Zipperlein lustig macht. Zur Wiedergutmachung bekennt auch sie Farbe. Nika befürchtet, dass Conor ihre heimliche Beziehung mit Paco öffentlich macht, doch seine Reaktion ist äußerst überraschend.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny und Maximilian bemühen sich nach Kräften um Einigkeit im Zuge ihres Projektes, doch Justus funkt dazwischen und die Sache droht zu zerbrechen. Unterdessen genießt Isabelle den heimlichen Flirt mit Yannick. Doch dann bekommt Ina Wind von der Sache. Als sie erfährt, dass zwischen den beiden etwas läuft, macht sie Isabelle eine Ansage.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina hat Katrin nicht nur aus einer prekären Situation gerettet, mit einem Bluff schafft sie es auch noch, ihre Kundin zur Anmietung der zwei Etagen zu bewegen. Katrin ist beeindruckt. Luis verhindert, dass Moritz seinen Fauxpas beichtet und zeichnet die Baupläne nach. Tobias durchschaut derweil den Move der beiden, und Moritz soll auf Dienstreise nach Madrid - aber Wegfahren ist gerade das Letzte, was Moritz will.