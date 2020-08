TV-Soaps: Gregor entdeckt in "Rote Rosen" eine verdächtige Mail

"Rote Rosen": Gregor findet auf Judiths Notebook eine Mail zum Thema "Bodenbeschaffenheit in Lüneburg"

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anton macht sich für Pia stark, als die wegen ihres Rollstuhls angepöbelt wird. Als er für sie dann noch einen Livestream von ihrer Lieblingsband ins Haus holt, ist Pia überglücklich. Zufällig entdeckt Gregor in einer E-Mail, die Judith bekommt, dass unter dem Maiwald-Hof offenbar enorme Erdgasvorkommen lagern. Er schmiedet einen Plan.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Franzi und Steffen glauben weiter an ihren "Spatzl" und wollen sich von den Rückschlägen nicht unterkriegen lassen. Doch Franzis Doppelschichten im Hotel machen das Unterfangen schwieriger als gedacht. Für Lucy bricht eine Welt zusammen, als Paul ihre Liebe nicht mehr erwidert. Ausgerechnet Bela bekommt Lucys Kummer mit und es zerreißt ihm das Herz.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Rufus nimmt Lilis Angebot, zu Romy und ihr nach Afrika zu ziehen, in seiner Verzweiflung impulsiv an. Wird Rufus Köln auch wirklich verlassen? Als Ringo sich verfolgt fühlt, geraten Easy und er über Ringos Pflegschafts-Bereitschaft in Streit, aber dann entpuppt sich Ringos Verfolgungswahn als begründet. Jana genießt nach ihrer Heirat mit Paco überglücklich ihre Hochzeitsfeier, doch ihre Kräfte schwinden zusehends.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Nathalie Maximilian im Gefängnis besucht, erkennt sie alarmiert, dass seine Sonderbehandlung ihm dort großen Ärger einhandelt. Simone und Richard sind konzentriert bei der Suche nach Tacla-Plantagen, und realisieren zu spät, dass Justus ihnen Bastian untergeschoben hat. Jenny beendet ihre Therapie mit Ingo - und erkennt, dass ihr der entscheidende Schritt noch bevorsteht: der in die Unabhängigkeit.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix übernimmt einen Termin, damit Nazan Leyla verabschieden kann. In ihrer Wehmut über deren Abreise öffnet sie sich Felix und teilt einen innigen Moment mit ihm. Unterdessen kehrt jedoch Felix' große Liebe zurück. Lilly versucht, Maren zu einer Beratung zu überreden, während Tanja glaubt, dass Maren einfach nur Zeit braucht. Da all ihre Bemühungen scheitern, übt Tanja weiter auf ihrem Instrument und findet darüber doch einen Zugang zu Maren.