14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter erkennt endlich durch Carla: Er muss die Beziehung zwischen Merle und Silvio akzeptieren, um Merle nicht als Freundin zu verlieren. Er versichert Silvio, ihm nicht länger im Weg zu stehen. Trotzdem macht Silvio Merle kurzerhand einen Heiratsantrag. Dilay versöhnt sich dank Marvin mit Simon. Die Hochzeit soll wie geplant stattfinden - dafür will Simon das Geschäftstreffen in Kopenhagen verschieben. Doch Simons wankende Haltung kommt in Kopenhagen nicht gut an, die geplante Zusammenarbeit platzt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vincent ist geschockt über Anas Offenbarung, und Ana glaubt, ihn überfordert zu haben. Als Vincent nicht nachvollziehen kann, was Philipp an Ana findet, reagiert sie verärgert. Doch dann erfährt Ana, dass auch ihre Mutter diese Vorbehalte teilt. Markus stellt fest, dass seine heimliche Suche nach dem Bild schwieriger ist als erwartet. Trotzdem gibt er nicht auf und überrascht Christoph und Werner mit einer Idee.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Theo stellt sich die Frage, was der Sex mit Britta bedeuten könnte. Könnte da mehr sein? Als er sie darauf anspricht, reagiert Britta anders als erwartet. Nika greift zu Davids Medikamenten, um den Druck, der auf ihr lastet, zu dämpfen. Ein fataler Fehler, dessen Folgen allerdings nicht Nika selbst zu spüren bekommt. Als Nadines Geschenk bei Amelie falsche Erwartungen weckt, tritt Henry auf den Plan und hilft mit einer ungewöhnlichen Überraschung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian ist zutiefst verletzt durch Isabelles Verrat. Als er seinen Frust ertränkt, gerät er in eine unangenehme Situation. Leyla bietet Ava ihre Hilfe an, aber eine Nachricht von Chiara durchkreuzt überraschend ihre Pläne, obwohl die beiden im Training gut harmonieren. Kim setzt große Hoffnungen in die Laufkundschaft durch den Weihnachtsmarkt, doch dieser steht plötzlich in Frage.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Für Katrin und Tobias kommt eine Einwilligung in Carlos' Erpressung nicht infrage. Verzweifelt versuchen sie, belastende Informationen gegen ihn zu sammeln. Carlos glaubt sich bereits am Ziel. Paul bedauert es, sein Date absagen zu müssen, während Erik eine Frau trifft, die spontan Gesellschaft sucht. So erlebt Erik einen tollen Abend, der bei ihm zu Hause endet, wo auch Paul wohnt.