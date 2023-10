"Rote Rosen": Hendrik (r.) ist Britta (l.) dankbar für alles, was sie in letzter Zeit für die Familie geleistet hat.

Hendrik ist in "Rote Rosen" zurück bei seiner Familie

TV-Soaps Hendrik ist in "Rote Rosen" zurück bei seiner Familie

In "Rote Rosen" kehrt Hendrik zurück nach Lüneburg. Lale macht Theo in "Sturm der Liebe" ein spontanes Liebesgeständnis. Bei "GZSZ" geht Katrin die Zusammenarbeit mit Carlos gegen den Strich.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik ist zurück! Britta begrüßt ihn dankbar, da sie in letzter Zeit unglaublich viel für die Familie getan hat. Als Britta Hendrik mit dem standesamtlichen Hochzeitstermin überraschen will, hat Hendrik andere Pläne: Er wird wieder nach Sri Lanka gerufen. Während Tina beim Töpfern die Zeit vergisst und einen Termin mit Simon in der Gärtnerei verpasst, ärgert sich Simon und wirft ihr vor, ihren Verpflichtungen nicht nachzukommen. Überraschenderweise springt Silke ein und verteidigt Tina.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nach Theos Missgeschick vor den wichtigen Gästen gesteht er Christoph und Alexandra schließlich seine ADHS-Diagnose, was die beiden vorerst überrascht. Noah, der mittlerweile erkennt, welch guter Mensch Theo ist, setzt sich bei seiner Mutter für Theo ein. Da Alexandra auch feststellt, dass es rechtlich nicht so einfach wäre, Theo wegen seiner Krankheit zu kündigen, gibt sie ihm großzügig eine weitere Chance am "Fürstenhof". Als Theo seine Freude darüber mit Lale teilt, kommt ihr spontan eine Liebeserklärung über die Lippen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Dominic hofft auf ein baldiges Happy End mit Eva, doch er hat nicht damit gerechnet, dass ein wichtiger Akteur die Seiten wechselt und im entscheidenden Moment eingreift. Die sportlichen Herausforderungen helfen Easy und Ringo nicht dabei, zu übersehen, wie sehr ihnen Julius fehlt. Easy findet eine willkommene Ablenkung. Paula und Cecilia sind zwar glücklich, doch ihr erstes Mal war für beide anders als erwartet.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Maximilian überlegt, ob Isabelle möglicherweise in die Erpressung verwickelt ist, stößt Justus auf eine Spur. Obwohl Chiara und Leyla vorgeben, nicht sonderlich interessiert an dem neuen Projekt zu sein, möchte Leyla unbedingt dabei sein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica erfährt, dass sie einem bekannten Influencer Erste Hilfe geleistet hat. Als ein kleiner Artikel über ihre Rettungsaktionen im Morgenecho veröffentlicht werden soll, ist sie hin- und hergerissen. Katrin ist unzufrieden mit der Zusammenarbeit mit Carlos und würde ihn am liebsten sofort bei W&L entlassen. Wird sie auf bewährte Methoden zurückgreifen?