"Alles was zählt": Henning fährt eingeschüchtert die "Vogel Strauß-Taktik", als es an der Tür klingelt.

In "Sturm der Liebe" bittet Eleni Nicole, ihre Trauzeugin zu werden. Henning weiß in "Alles was zählt" nicht, wie er seine Schulden bezahlen soll und bei "GZSZ" versucht Carlos, Alicia auf Abstand zu halten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Kurz vor der Hochzeit liegen Brittas Nerven blank: Die Unterlagen für die Trauung sind immer noch verschwunden. Hendrik hofft, mit Ralfs Hilfe an die benötigten Unterlagen zu kommen, als Britta glaubt sich zu erinnern: Die Dokumente liegen in einer vergrabenen Kiste im Wald. Doch dann wird dort ein gefundener Blindgänger gesprengt. Ben ist fassungslos, dass Tina die Gärtnerei aufgeben will. Als sie ihm ihre Gründe erklärt, wird Ben nachdenklich. Trotzdem fühlt er sich aus Tinas Lebensplanung ausgeschlossen, was sich verstärkt, als sie bereits einen neuen Job als Keramikerin in Betracht zieht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Obwohl Eleni noch nicht weiß, wann Leander und sie heiraten werden, fragt sie Nicole spontan, ob sie ihre Trauzeugin sein möchte. Nicole ist natürlich einverstanden, denkt aber sofort an Alexandra. Eleni ist sich bewusst, dass sie vermitteln muss, und arrangiert ein Treffen zwischen den Frauen. Dabei wird jedoch deutlich, wie tief die Kluft zwischen ihnen immer noch ist. In der Zwischenzeit erfährt Alexandra, dass ein Skandalartikel über Nicole veröffentlicht werden soll.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco möchte Stella den Rücken freihalten und sich um Stellas Mutter Patrizia kümmern. Überraschenderweise verläuft dies reibungslos. Patrizia entgeht nichts. Vivien wünscht sich Tobias zurück, doch als sie erfährt, dass Tobias mit Bettina über ihre Vergewaltigung gesprochen hat, fühlt sie sich verraten. Ringo und Easy kümmern sich liebevoll um den kranken Herrn Huber wie fürsorgliche Hundebesitzer. Sie genießen diese Zeit zu sehr, um ihn bereits wieder herzugeben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Henning hat keine Vorstellung davon, wie er so viel Geld auftreiben kann, und das bringt ihn in eine bedrohliche Lage. Obwohl Justus von Maximilians Verrat enttäuscht ist, zeigt er Verständnis für Maximilians Situation und lässt ihn gehen. Doch jemand muss die Konsequenzen für den schweren Rückschlag tragen. Leyla sucht das Gespräch mit Chiara. Wird diese ihr verzeihen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos entscheidet sich zunächst dafür, Alicia auf Distanz zu halten, bis er erkennt, dass sie in seinem Plan gegen W&L von Nutzen sein könnte. Doch er hat die Rechnung ohne Alicia gemacht. Jonas macht sich Sorgen um sein Event, doch Luis hilft ihm bei der Organisation einer neuen PA. Gegenüber Lilly gesteht Jonas, dass er sich Luis und Moritz wieder an seiner Seite wünscht, ohne zu ahnen, dass es den beiden Jungs genauso geht.