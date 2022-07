"Alles was zählt": Henning ringt sich dazu durch, seinen Gefühlen für Daniela eine Chance zu geben.

TV-Soaps Henning lässt sich in "Alles was zählt" auf ein Date ein

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Dörte ist genervt von Bernd und verlangt mehr oder weniger offen, dass er auszieht. Sandra kontert mit einer klaren Ansage: Dann wird auch sie ausziehen. In einem Gespräch mit Gunter wird Dörte klar, dass sie unbewusst auf Bernd wütend ist, weil er so positiv über ihren Ex-Mann Norbert spricht. Amelie ist erstmals beim Unternehmerinnenstammtisch und brüskiert direkt die Vorsitzende Carla, indem sie das Gespräch an sich reißt. Es kommt zum Schlagabtausch, bis Anette überraschend ein Machtwort spricht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Carolin von Rosalies und Michaels Trennung erfahren hat, wagt sie auf Hildegards Rat hin einen ersten Annährungsversuch. Obwohl Michael vor André zugibt, dass er noch nicht bereit für eine neue Liebe ist, stimmt er einem Treffen mit Carolin zu. Alfons kämpft mit einem Berg aus Paketen und will diese so schnell wie möglich zurückschicken. Doch Hildegard scheint zwischen den Bestellungen eine Bluse entdeckt zu haben, die ihr gefällt. Als auch Max und Vanessa an einigen Dingen Gefallen finden, ist Alfons' Großzügigkeit gefragt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi dreht fast durch vor Sorge um Sina. Als sie endlich zu sich kommt, macht sie Bambi gleich doppelt zum glücklichsten Mann der Welt. In der Sorge um Sina vergessen Till und Paco ihren Streit. Paco sorgt dafür, dass Till einen rührenden Abschied erhält. Und Till bricht mutig auf - in ein neues Leben. Cecilia will für Theo herausfinden, ob Monika noch mit Jakob zusammen ist. Ihre ungeschickte Fragerei geht jedoch nach hinten los.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Henning nimmt all seinen Mut zusammen und lädt Daniela auf ein Date ein, doch die macht Henning ungewollt einen Strich durch die Rechnung. Chiara befürchtet, dass Leyla ihr bei Simone den Rang abläuft. Verletzt lässt sie sich in ihrer Eifersucht dazu hinreißen, Simone zu verraten. Simone erfährt, dass Maximilian Malu im Kampf gegen Justus beisteht und befürchtet eine Eskalation - bis sie erkennt, wie wehrlos Malu ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Martin erfährt bei Lillys Freunden nur Ablehnung, obwohl er sich bemüht. Als sie Unterstützung bei einer Korrespondenz braucht, nimmt sie Martins Hilfe an. Gerner befürchtet, dass er Yvonne durch sein Handeln endgültig verschreckt hat.