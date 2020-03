TV-Soaps: In "Alles was zählt" durchschaut Simone Niclas' Intrige

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie hat Vivien in Verdacht, im Hotel Stimmung gegen Schwangerschaftsabbrüche zu machen, um ihr damit persönlich zu schaden. Vivien ihrerseits fürchtet, dass Amelie wegen des heimlichen Friseur-Services im Hotel hinter ihr her ist. Johanna verfolgt hartnäckig ihren Plan, bei der Ausstellung von Porträts bedeutender Lüneburger dabei zu sein. Doch sie findet keinen Maler, der sie so kurzfristig porträtiert. Schließlich offenbart sie dem verblüfften Thomas, dass sie beschlossen hat, sich selbst zu malen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Dirk plagt das schlechte Gewissen gegenüber Tim. Daraufhin stellt Dirk Nadja zur Rede, wie lange sie Tim die Schwangerschaft noch vorspielen möchte. Es kommt zum Streit und Nadja stürzt, mit fatalen Folgen. Annabelle hat Christoph ein lukratives Angebot gemacht: Er bekommt ihre Anteile, wenn er im Gegenzug ihren leiblichen Vater findet. Doch das ist leichter gesagt als getan.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina schlägt Tills Warnungen bezüglich ihres Medikamentenmissbrauchs in den Wind, doch dann bringt sie Amelie in Gefahr. Jana ist sicher, das perfekte Geschenk für Lenis Geburtstag gefunden zu haben. Bei der Beschaffung zeigt sie vollen Einsatz, was die Polizei auf den Plan ruft. Saskia hat nach Jakobs Wutausbruch erschüttert das Gefühl, dass sie immer weniger an ihn herankommt. Das will sie nicht hinnehmen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph ist sehr um Chiara bemüht. Er will sie auf väterliche Art auffangen, doch sie glaubt, dass er eine Gegenleistung dafür erwartet. Simone und Richard erkennen, dass Niclas mit der BDE-Geschäftsführerin gegen sie intrigiert hat. Daher beschließen sie, ihn mit allen Mitteln loszuwerden. Als Nathalie im Krankenhaus eine Abmahnung droht, bekommt sie unerwartet Hilfe von Maximilian, der sie Finn gegenüber verteidigt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alexander und Maren sind entsetzt, als ihnen klar wird, dass sie aus der Wohnung gemobbt werden sollen. Als selbst Gerner ihnen keine großen Hoffnungen macht, ist die Ernüchterung groß. So schnell wollen die Seefelds aber noch nicht aufgeben. Tuner ist dankbar, als Lilly ihm hilft, seine Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen, und revanchiert sich bei ihr. Tuner ahnt nicht, dass ausgerechnet Melanie die Scharade mitbekommt.