TV-Soaps: Ina verrät Lucie bei "Alles was zählt" ein Geheimnis

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ein Anruf von Gunter unterbricht ein romantisches Zusammensein von Merle und Peter Mangold. Merles Apfelbäume sind von einem Pilz befallen. Peter bietet kompetente Hilfe an. Aber Merle spürt, dass Peter mehr von ihr will als sie von ihm. Judith steht unter Druck, sofort schwanger zu werden, damit ihre Lüge nicht auffliegt. Doch Alex hat keine Zeit für Sex. Als Judith Astrid und Alex in einer vermeintlich kompromittierenden Situation ertappt, wird sie von Eifersucht übermannt und macht eine Szene.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph gibt vor Ariane zu, Steuern hinterzogen zu haben. Sie versichert ihm, stets zu ihm zu halten. Währenddessen bekommt Eva mit, wie Robert und Werner planen, Christoph aus dem "Fürstenhof" zu drängen. Als Vanessa die Küche der Sonnbichlers unaufgeräumt zurücklässt, überlegen Hildegard und Alfons, den einstigen Haushaltsplan wieder ins Leben zu rufen. Natascha warnt Vanessa, es nicht so weit kommen zu lassen - sie selbst hat die Regeln schon am eigenen Leib zu spüren bekommen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Bambi Sina aus Misstrauen hinterherspioniert hat, wagt sie entschlossen einen folgenschweren Alleingang. Jakob hat sich störrisch in seiner Wohnung verbarrikadiert und wartet vergeblich auf Saskias Rückkehr. Da macht ihm ausgerechnet Benedikt ein verhängnisvolles Angebot. Vivien möchte sich mit Tobias ein Paar-Tattoo stechen lassen. Doch Tobias' Angst vor der Nadel ist so groß, dass er einen Rückzieher macht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie erfährt von Ina, dass Moritz tatsächlich Philips Herz in sich trägt und deshalb, ohne sich von ihr zu verabschieden, nach New York geflogen ist. Wird Lucie das verarbeiten können? Jenny arbeitet mit Ingo wie besessen, um für ihren Auftritt mit der Familie beim IKC fit zu sein. Derweil kann Maximilian in letzter Sekunde die Erpressung durch Niclas abwenden. Der Stress setzt ihm jedoch zu, deshalb sorgt sich Nathalie um seine Gesundheit.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin geht Yvonnes harsche Ansage an die Nieren. Nur mühsam widersteht sie dem Impuls, wieder zum Alkohol zu greifen. Stattdessen sucht sie Marens Beistand. Entgegen Marens Rat findet Katrin ihren Weg, mit ihrer Schuld umzugehen. Als ein Großkunde seine Bestellungen storniert, haben Emily und Sunny Aaron im Verdacht. Bei einem Termin mit den Buddies gewinnt Sunny den Eindruck, dass Tuner und Nihat in alles eingeweiht sind und verquatscht sich.